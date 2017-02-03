川普一年內下台？英賭盤生意熱

2017-02-03

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二日報導〕美國總統川普上任後尚未提升美國的就業率和經濟狀況，卻對英國的賭盤生意貢獻不小。繼選前狂賭川普是否會當選後，博彩業者立博（Ladbrokes）還推出川普今年離開白宮、川普將在任內辭職或遭彈劾下台、取消訪問英國女王等各種「川普賭盤」，讓英國下注者除了隔大西洋觀戰外，還可以親自下海豪賭一番。最新賭盤認為，川普做不到一年的賠率為四比一，賭他會被彈劾或自請辭職為十一比十，每注二十五英鎊（約一千台幣）。

在英國公投決定脫離歐盟、川普當選美國總統後，英國人對賭盤的信心大增，亦即英國脫歐和美國大選前夕的賭盤走勢不僅幾乎相同，結果也神準。英國博弈公司發現，有關川普的賭注相當有賺頭，因為他上任後每天搶佔媒體焦點，每次開口或簽字都引起全球轟動，相關賭盤也因而獲得熱烈迴響。

博彩政治議題負責人薛帝克（Matthew Shaddick）表示，賭客可以單買一注，也可以「川普全包」，一次買下所有相關賭注。他相信很多賭徒是在賭川普不會當選時輸得很慘，希望藉由新賭注翻盤。

取消訪問英女王賭盤 賠率高

要求川普僅以美國政府首長名義訪英、以避免晉見女王的請願書，開始連署迄今已衝破一八○萬。這項議題已被國會下議院列入議程，預定本月二十日進行討論。於是博彩業者再開「川普將取消訪問英國女王」賭盤，最新賠率開出一賠二．五。