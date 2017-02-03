中英對照讀新聞》Slain officer’s son gets teddy bears made out of dad’s uniform 殉職員警之子獲得用亡父制服做成的泰迪熊
◎張沛元
It’s been two months since St. Louis Police Officer Blake Snyder was gunned down. And 2-year-old Malachi hasn’t stopped asking for his daddy.
（美國密蘇里州）聖路易員警布雷克．史奈德遭槍殺身亡後已經過了2個月。他2歲大的兒子馬拉奇從沒停止詢問爸爸去哪了。
How do you tell a toddler his daddy is never coming home?
你要怎麼告訴1名稚齡小童他的爸爸永遠不會回來了？
"He’s been asking for his daddy a lot," Elizabeth Snyder told KTVI. "I don’t know how to respond to him yet. Every time I look at him, I’m also reminded of my husband not coming home."
「他一直在找爸爸，」伊麗莎白．史奈德告訴KTVI電視台。「我還不知道要怎麼回答他。每次我看著他，我也會想起我丈夫不會回來了。」
That talk will have to happen sometime. But for now, Malachi’s been given something to remember his dad by： Two teddy bears made out of his dad’s uniform.
這談話在未來的某個時刻還會發生。但目前，馬拉奇拿到了能懷念他父親的東西：2隻用他父親的制服做的泰迪熊。
The bears were an early Christmas present from a family friend. Snyder posted a photo on Facebook of the beaming boy clutching his gift.
這些熊是該家族的1名友人提早送的耶誕禮物。史奈德在臉書上貼了一張男孩一臉燦爛摟著禮物的照片。
The words "love you always" and "always with you" are sewn into the feet of each bear.
2隻熊的腳上都鏽有「永遠愛你」與「永遠伴你」的字樣。
◎新聞辭典
made out of：慣用語，用…做的（某物已改變或轉型）。例句：I was told that it was popular to have candle-holders made out of wine bottles a few decades ago.（我聽說數十年曾流行用酒瓶當燭台。）
gun someone （or an animal） down：慣用語，形容射殺某人或動物。例句：The drug lord was gunned down at his own doorway.（那名大毒梟在自己家門口被幹掉。）
remind of：慣用語，想起。
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標題：中英對照讀新聞》Slain officer’s son gets teddy bears made out of dad’s uniform 殉職員警之子獲得用亡父制服做成的泰迪熊
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