妻小被爆領乾薪 重創費雍總統路
2017-02-02
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦一日報導〕法國右派共和黨熱門總統候選人暨前總理費雍之妻的「乾薪醜聞」越演越烈，踢爆此事的法國政治諷刺週報「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）一日再次爆料，指稱費雍妻子的虛設職務涉案金額並非上週估計的約五十萬歐元，而是八十三萬多歐元，還要加上她在「雙世界月刊」虛職所獲的十萬歐元，讓費雍的民意支持率直線下降，最新民調甚至顯示，費雍可能在第一輪投票就會出局。
報導披露，費雍妻子佩內洛普（Penelope Fillon）的掛名虛職共領走超過九十萬歐元（約三○六八萬台幣），而且費雍在擔任參議員的二○○五年至○七年間還以議會助理名義，共發給兒子查理和女兒瑪麗共八萬四千歐元（約二八六萬台幣）的薪資。
這則爆料顯然是知情人士所提供，讓才偕同妻子前往金融檢察官辦公室澄清的費雍夫婦再度處於挨打局面。部分法國媒體將本案稱為「佩內洛普門」（Penelope- gate）。本案已嚴重影響費雍聲勢，動搖原本被認為他將與極右派「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班一起進入二輪決選，且很可能勝出的穩定局勢。費雍一日與共和黨籍國會議員會面時，指控本案是左派執政黨發動的「政變」，旨在破壞他的聲譽，呼籲大家「團結起來撐過兩週」。
初步調查預計在兩週內會有結果，事態發展對費雍相當不利，他也承諾若遭調查就退出選戰。一月三十一日公布的最新民調顯示，僅二十八％受訪者相信費雍誠實，不相信他的解釋和說辭者高達七成六，但也仍有五十四％相信他有能力團結法國右翼黨派。民調排名第三的獨立參選人、前經濟部長馬克宏，是費雍醜聞的最大受益者，對共和黨動搖的選票很可能移轉到他身上。
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