政府幫貪官減刑 羅馬尼亞人民怒了
2017-02-02
〔國際新聞中心／綜合報導〕在羅馬尼亞政府發佈具爭議性的緊急命令，為貪污罪犯減刑、使部分政治人物得以規避起訴後，全國各地成千上萬的憤怒民眾1月31日晚間走上街頭抗議。首都布加勒斯特的示威者聚集在政府總部前高喊「竊賊」，要求執政還不到1個月的社會民主黨政府下台。
總理葛林多努（Sorin Grindeanu）領導的羅國政府1月初宣布兩項緊急命令，將特赦已服刑逾5年的非暴力罪犯，約2500人將獲得自由，包括數名犯下貪污罪的官員，引發全國各地的示威。
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