杜特蒂令軍隊 清洗警界無賴

2017-02-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂一日主持軍官晉升儀式時表示，他授權軍方清洗警方的害群之馬，在他委以重任的警方傳出醜聞後，剩下的選項已經不多，軍隊是其中一個選項。對此，菲國國防部發佈聲明，要求總統府就杜特蒂的指示正式發文，做為部隊落實的法律依據。

杜特蒂曾於一月三十一日告訴軍方，他已下令終止警方在「反毒戰爭」中的掃毒工作，由緝毒署（ＰＤＥＡ）取代其領導工作，並由軍方支持。據估計，緝毒組共有一千八百名人力，僅為警方十六萬人的一％。

另外，杜特蒂也指出，他需要軍方的幫助，以逮捕「無賴警察」，並痛批警方是「貪污核心」。菲國反毒大隊（ＰＮＰ）成員曾於去年十月十八日以掃毒之名，綁架南韓商人池翊周（Jee Ick Joo，譯音），並於總部焚屍滅跡，向家屬要求贖金。杜特蒂已於一月三十日下令解散反毒大隊。

杜特蒂曾揚言，若毒品問題繼續惡化，不排除實施戒嚴令，但未闡明軍方涉入的程度多寡。軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）指出，軍方的行動已透過密談討論，但未清楚將扮演何種角色。

此前，杜特蒂曾宣稱，他的「反毒戰爭」將於二○二二年總統任期結束時停止。他此前也曾斷言，將於今年三月終止掃毒。菲國總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）指出，杜特蒂考慮重新建立保安軍（Police Constabulary）。保安軍是獨裁者馬可仕時期的準軍事單位。

據統計，杜特蒂的「反毒戰爭」執行至今，已有七千六百人遭到殺害，其中有超過兩千五百人是在警方行動中身亡，多數人是遭義警殺害，或是死於未決的謀殺。最新官方資料已再增加四名死於警方行動的毒犯，但不清楚在何時執法。

國際特赦組織（Amnesty International）一日發表報告抨擊，菲國警方打擊毒品的行徑，與黑幫罪犯沒有兩樣，不但收錢殺人，還把屍體送至喪家。杜特蒂的反毒顯然有「系統性的計畫與組織」，可能構成違反人權的犯罪。