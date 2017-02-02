日最高院 首定義網路「被遺忘權」
2017-02-02
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本最高法院首次對網路「被遺忘權」做出判斷基準，只要個人隱私在不公布的情況下對當事人明顯有利，當事人即可要求網路公司刪除該項訊息，不過，判斷基準的門檻極高，至今為止，五位提訴要求網路公司刪除個人訊息的原告全部敗訴。
日媒報導，一名男子在二○一一年因為違反兒童買春禁止法被捕，這名男子發現在搜尋引擎「Google」輸入自己名字後，每次都會跳出自己買春被捕的新聞，男子向法院提出假處分和訴訟，要求Google刪除相關的顯示，地院初審判決男子勝訴，並提及「被遺忘權」的字眼，但高院改判敗訴，男子不服上訴，最高法院一月三十一日判決雖然維持二審原判，不過法官也在這次判決首度提出刪除的判斷基準。
報導指出，最高法院法官並未使用「被遺忘權」的字眼，判斷基準共六點，包括一、報導的事實性質及內容，二、事實傳達的範圍及隱私受害程度，三、當事人的社會地位及影響力，四、報導的目的及意義，五、社會的狀況，六、報導中公開當事人真實姓名及住址的必要性。
報導也指出，最高法院雖然提出判斷基準，但門檻極為嚴格，買春男子雖然主張案底在網路曝光，對他的生活及交友造成極大的困擾，但法官認為向兒童買春為社會強烈非難的對象，而且涉及公共利害，所以判決男子敗訴，在此之前也有四件類似案件均判敗訴。法官也同時承認網路訊息流通的必要性。
歐洲法院在二○一四年曾經做出網路「被遺忘權」的相關判決，民眾在某些情況下可以擁有刪除個人資訊的權利。Google也釋出申請表，讓歐洲用戶可以請求把搜尋引擎上有關個人的資訊刪除。截至上月為止共收到超過六十八萬件申請，刪除率達四十三．三％。
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