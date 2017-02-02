《銅鑼灣書店翻版》「被失蹤」富商登報 稱愛黨愛國
〔編譯茅毅／綜合報導〕據稱富可敵國的中國「明天系」掌門人肖建華，繼一月三十一日發表四點聲明澄清自己並未被中國相關人員綁架後，一日又在香港「明報」刊登頭版廣告，聲明效忠中國，重申沒有綁架情事。然而，綜合相關消息人士和媒體報導的說法，此事反而更撲朔迷離，進一步加深港人對北京干預香港事務的憂懼。
據傳肖建華除夕當天被數十名公安及國安人員帶走，但肖一日在其「嚴正聲明」中聲稱，他「一向愛黨愛國」，且很快將與媒體見面，還稱「本人認為中國政府是文明法治的政府」，「本人不存在被綁架回內地的情況」。肖說自己是加拿大公民，也是香港永久居民，還持有外交護照，堅稱正在國外接受治療，重申他一月卅日以其公司「明天控股」的「微信」帳號所發之否認遭綁架聲明。
肖建華為中國最富有人士之一，迄今下落不明。報導暗示，肖的失蹤係中國持續進行的肅貪行動一環，部分人士認為，該行動已被用於鎖定中國國家主席習近平的政敵。據稱肖建華曾為包括習家在內的中國領導高層擔任政商掮客，但「博聞社」報導，肖建華可能也與一個「反習聯盟」有連結。
據知情人士透露，中國當局為避免重演銅鑼灣書店股東李波跨境執法案，公安未親自動手，而是透過香港黑幫直闖香港四季酒店的長租公寓帶走肖建華及其妻周虹文，經皇崗口岸北上交人。據悉，肖建華雖有八名保鑣看護，仍被押返中國，其妻則在抵達深圳後即獲釋返港。香港四季酒店向警方提供監控錄影帶顯示，肖在女貼身保鑣簇擁下跟隨一幫人離去，過程大致平靜。
然而，知情人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）透露，廿四名公安與肖建華的私人隨扈發生短暫扭打。
但香港媒體「香港01」一日報導，若肖建華自認毫無過錯，為何主動提及他是加國公民，其外交護照又從何而來？加國駐香港領事館表示，已注意到相關報導，正蒐集更多資訊，並已與當局「聯繫」。香港的政治評論員林和立指出，由於肖建華知悉太多中國主要政治家族所涉金融活動「恐令人難堪的詳情」，他可能因此遭鎖定。
中國公安、特工在香港執行任務乃屬非法，但二○一五年銅鑼灣書店五名書商失蹤案引發中國早已踰越紅線的廣泛批評。香港南華早報一日引述一名接近肖建華的消息人士的話報導，肖目前人在中國大陸，並未接受治療，且僅能與家人聯絡。香港保安局則稱，港府「不會容許境外執法人員在香港執法」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 超越美國 台灣列「最自由」國家
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
- 美轟貨幣競貶 德日嚴正駁斥
- 收假啦 國五北返塞滿車
- 面對紅潮 林孝平：台灣半導體產業聚落獨步全球
- 《大樂透》1注中頭獎
- Wali放天燈 闖關拿好禮
- 《今天上班趣》4招調適身心 不怕收假症候群
- 新政府不確定性 美聯準會未提升息方向
- 大企業收益報告亮麗 歐股上揚
- 女童突衝上馬路 被救護車撞傷
- Apple Pay 來了 首波與7家銀行合作
- 中途下車驚喜更多─北印度私房景點大公開
- 以為警察春節放假 當街變賣盜伐紅檜
- 今早晚偏涼 明回暖直逼27度
- 美聯準會維持利率不變
- 年假衝選票》賢瑜郝吳柱 拜廟訪眷村
- 驚嚇高樓 VR的商業運用
- 魏德聖初五開工 街頭送甜頭
- 21歲獅代力量 先發投手卡位戰
- 自由廣場》同婚法案超前立法 後患無窮
- 北大特區大樓下玻璃雨
- 好友反目亂刀砍 只因一桌麻將
- 兩稅改案登場 牽動台股
- 香港自由度倒退 》黃之鋒：一國兩制 早名存實亡
- 陳勢安SOP失效 挑女友靠感覺
- 背人肉點滴架 女消防員抱病執勤
- 馬刺打怪成功 魏少末節抱蛋
- 中台灣元宵燈會 主燈金「鳳」先亮相
- 夫馬上風亡 妻才知他偷吃10幾年
- 開工薪情苦 6成4上班族想要兼差
- 台商春節聯誼 將淡化政治味
- 智崴BROGENT模擬飛行器 全球樂園最酷遊戲
- 黑天鵝盤旋 ＧＤＰ保二有得拚
- 一家5口終極縱走 困高山待援
- 〈台股青紅燈〉成也川普、敗也川普
- 司改國是會議 審檢辯代表1/2票選
- 年金改革試算系統 銓敘部上線
- 鄭進一花心有因 歸咎「逃避親密」人格
標題：《銅鑼灣書店翻版》「被失蹤」富商登報 稱愛黨愛國
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email