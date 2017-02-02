移民禁令是否違憲 美國吵翻天
2017-02-02
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國總統川普上任不過十日，已發出五條俗稱「紅頭文件」之行政命令（Executive Order），尤其是暫停七個穆斯林國家公民入境，這道令美國機場大亂的行政命令，法律基礎究竟為何？
國土安全部長凱利辯稱，這項命令「並非針對全體穆斯林，因此不牴觸憲法第一修正案」。喬治華盛頓大學法學院教授特利（Jonathan Turley）認為，川普的確不是針對全體穆斯林，在憲法層次站得住腳。一九六五年修訂的「移民與國籍法」禁止以宗教、地域原因歧視移民，但法學專家指稱，修法目的乃是廢除種族配額，國安因素並未納入考量，因此川普仍有權基於國安因素執行此令。
法律網站「法戰」（lawfare）主編維特斯（Benjamin Wittes）也認為，川普此令儘管飽含「惡意」，但合法性並無疑問，此令涉及的簽證、入境本就是總統權限。
然而，紐約大學布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）顧問普萊斯（Michael Price）認為，許多論點認為總統有充分權限處置移民入境，其實疑點重重，例如移民法第二一二條禁止以宗教原因遞解出境，川普此令已與條文衝突。況且，川普此令帶有「minority religion」（少數宗教）字眼，意指與基督教對立而言，伊斯蘭教是屬於少數宗教，涉及歧視。
國會參、眾兩院民主黨議員均尋求法律途徑，試圖撤銷川普的行政命令，但共和黨在兩院皆掌握多數，民主黨提案難以過關。不過，共和黨籍的參院外交關係委員會主席寇克（Bob Corker）直言，移民禁令影響事大，此後恐有立法修補的必要。
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