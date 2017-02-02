台裔趙小蘭 任美運輸部長
2017-02-02
美國聯邦參議院一月卅一日以九十三票比六票的壓倒性多數，通過趙小蘭的運輸部長任命案。這是來自台灣的趙小蘭二度出任美國內閣首長，她將面臨如何管理與日俱增的無人機，以及汽車業者計畫提供自動駕駛車的重大決定，在川普政府爭取通過十年斥資一兆美元充實基礎建設計畫中扮演重要角色。趙小蘭曾在前總統布希任內擔任勞工部長，是美國內閣中首位亞裔女性、第一位華裔，以及第一位來自台灣的部長，其夫婿為共和黨籍參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。圖為趙小蘭在父親趙錫成見證下於白宮宣誓就職。（路透）
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