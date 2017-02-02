讓媒體猜到最後一刻 川普大玩提名秀

2017-02-02

大法官被提名人 前一天才獲通知

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國總統川普提名年僅四十九歲、四分之一個世紀來最年輕的戈蘇奇，遞補最高法院大法官史卡利亞去年驟逝產生的空缺，川普宣布人選的過程神秘到家、刻意隱瞞媒體，有如導演一場實境秀「誰是接班人」的「大法官版」。

美聯社報導，上週最後名單縮小至四名，除戈蘇奇外，另外三名法官為哈迪曼（Thomas Hardiman）、普賴爾（William Pryor）和印度裔的薩巴爾（Amul Thapar）。白宮發言人史派瑟說，川普於宣布提名前一天才親自致電戈蘇奇，住在科羅拉多州波德市的戈蘇奇夫婦兩人，在等待白宮幕僚接送的短暫時間，先到鄰居家作客，白宮人員在鄰居家與戈蘇奇碰頭，然後車行小路，開抵約七十公里外的丹佛機場，再搭乘軍機前往華府。

戈蘇奇夫婦抵達華府並未入住旅館，而是借宿友人家中，一直刻意低調，直到出發往白宮為止。史派瑟說，多虧前參議員艾約特（Kelly Ayotte）帶路，提名大秀直到最後一刻都沒破功，「今晚讓各位見證周密計畫和策略完美執行」。

媒體直到最後一刻還在猜測，雀屏中選的是戈蘇奇還是哈迪曼？川普請戈蘇奇出場時，還得意地向在場媒體說「驚訝吧？」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，戈蘇奇的提名過程「實在是波多馬克河（華盛頓）旁一場實境大秀」。國家廣播公司（ＮＢＣ）也說，「總統與幕僚營造懸疑氣氛，一整天都充滿戲劇感」。