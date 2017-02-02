川普提名保守派大法官 民主黨嗆堵

2017-02-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普一月卅一日提名立場保守的科羅拉多州聯邦上訴法院法官戈蘇奇（Neil Gorsuch），出任聯邦最高法院大法官，填補去年二月驟逝的保守派大法官史卡利亞留下的遺缺。川普此舉顯然意在儘快讓聯邦最高法院重回保守派天下，深獲共和黨與保守人士歡迎，但也點燃不滿共和黨之前阻撓表決前總統歐巴馬提名的大法官人選的民主黨人的復仇戰火，戈蘇奇任命案勢將在國會中掀起一番波瀾。

這是就任還不滿兩週的川普迄今所做的最重大決定，有助於讓扮演美國法律敏感議題之最終仲裁者的聯邦最高法院重回保守立場。川普盛讚戈蘇奇具備卓越的法律素養、聰穎的頭腦、優秀的自律與獲得跨黨派支持；戈蘇奇則誓言，若任命案獲得確認，將竭盡所能擔任美國憲法與美國法律的忠僕，成為公正與獨立的大法官。

須獲參院60票 共和黨只有52席

川普還特別提及戈蘇奇十年前被提名出任聯邦第十巡迴上訴法院法官的任命案，在參院中獲得無異議支持，希望參院民主、共和兩黨能再度攜手為國。然而，川普的期盼注定落空，不少國會民主黨人仍對參院共和黨人不肯表決歐巴馬提名的大法官人選賈蘭之舉懷恨在心，認定共和黨人「偷走了」這一席大法官席次。民主黨資深參議員已拒絕川普邀請前往白宮與戈蘇奇會晤。

共和黨雖在參院中掌握過半數的五十二席，但大法官任命案過關必須取得六十張贊成票，亦即戈蘇奇必須獲得數名民主黨人支持，才有機會躋身最高法院。值此川普的穆斯林禁令惹惱民主黨人之際，此舉難度顯然過高。

戈蘇奇僅49歲 最年輕被提名人

四十九歲的戈蘇奇是美國聯邦最高法院歷來最年輕的大法官被提名人，曾於哥倫比亞、哈佛與牛津等世界級知名學府求學，並擔任過現任大法官甘迺迪的法律助理。但認識戈蘇奇與看過他在上訴法院的保守觀點的人都知道，戈蘇奇更像他可望取代的已故大法官史卡利亞，兩人在對憲法的詮釋上都是原旨主義支持者。密西根大學法律系教授姆謬斯就說，戈蘇奇恐怕是新一代保守法官中與史卡利亞立場最相近的一人。

國會民主黨人抵制戈蘇奇任命案最有可能的手段，是採取以冗長發言來阻撓議事；倘若如此，戈蘇奇的命運就落到參院多數黨（共和黨）領袖麥康奈手上。川普已籲請麥康奈若有必要，就使出只要有過半數而非六十人贊成，便可恢復議事的所謂「核彈手段」（nuclear option）。

最高法院共有九名大法官，保守派與自由派大法官原本分別有五人與四人，但在保守派的史卡利亞驟逝後，兩派在人數上打成平手；若戈蘇奇能順利成為大法官，最高法院將重回保守派天下。最高法院現任八位大法官中有三人已是七、八十歲高齡者，再加上若有人宣布退休，川普便有機會再次提名大法官。