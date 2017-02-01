海豚穿汗衫 澳洲要緝凶

2017-02-01

澳洲西澳當局正在尋找一隻據信被蓄意穿上汗衫的瓶鼻海豚。西澳省公園與野生動物局指出，該海豚是在1月26日被發現，在民眾將拍攝的影像通知當局後，自此仍未發現其蹤影，影像顯示，「該海豚不可能游進汗衫內，因此顯然是人類蓄意的行為，如果汗衫蓋住海豚的氣孔，而限制其呼吸，將造成慘劇」。該單位說，依法，如此的蓄意行為最高可開罰4000澳幣（台幣9萬6000餘元）。（歐新社）