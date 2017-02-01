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人類始祖化石 有嘴無肛門

2017-02-01

《自然》期刊1月30日刊載，中國陝西挖掘出土，生存於5億4000萬年前、大小僅僅0.1公分的微型動物「冠狀皺囊動物」（Saccorhytus coronarius）化石，為目前出土的後口動物總門中最古老的祖先化石。後口動物是包括脊椎動物在內許多物種的共同祖先。顯微鏡下觀察，「冠狀皺囊動物」口部占體型極大，口部周邊圍繞突起腫塊，身體有8個圓錐形構造可讓海水進入，身上沒有排泄構造，因此消化後廢物很可能經同孔道排出。

（編譯蔡子岳）

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  • 微型動物「冠狀皺囊動物」（Saccorhytus coronarius）化石（圖：路透）

    微型動物「冠狀皺囊動物」（Saccorhytus coronarius）化石（圖：路透）

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