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奧國飯店遭駭 付贖才能開房

2017-02-01

飯店宣布換回傳統門鎖

〔編譯陳成良／綜合報導〕網路駭客的犯案手法日新月異，電影中的許多情節現在都已成真。奧地利一家百年高級飯店的電子鎖系統，日前遭到不明駭客入侵破解並植入惡意勒索軟體（ramsonware），讓房客不得其門而入，駭客隨後透過電郵要求飯店必須支付等同於1800美元（約台幣5萬6000元）的比特幣，才會放人。飯店其後承認以比特幣繳贖金，換取駭客解鎖。業者已宣布換回傳統門鎖，以防再次受害。

位於奧地利境內阿爾卑斯山脈圖拉夏赫爾（Turracher Hoehe）的雅各維爾特飯店（Romantik Seehotel Jaegerwirt），是座擁有111年歷史的飯店，總經理布蘭登史戴特證實飯店內的電腦系統遭到入侵，包括訂房、收銀等全都被癱瘓，且控管客房的電子鎖系統更被駭客「接管」，困在飯店大廳的房客出現疑惑與恐慌。

布蘭登史戴特告訴紐約時報，隨後駭客用電郵聯絡飯店，要求飯店最遲在1月20日支付價值1800美元的兩個比特幣，否則贖金還會提高一倍，信中還附有詳細的「比特幣錢包」付款方式。布蘭登史戴特說，當時飯店滿住180名房客，由於已有房客反映電子鎖故障，加上打造新電子鎖的努力全部徒勞無功，又不想破壞房門，而駭客步步進逼，飯店迫於無奈只能付款消災。他表示，為避免再遭駭客攻擊，飯店考慮換回他爺爺創業時用的傳統門鎖。

美國司法部估計，去年境內相關攻擊事件頻率達每天4000件，是前一年的4倍，受害金額從前年第一季的2400萬美元，暴增到去年同期的近2.1億美元。資安專家表示，飯店業者淪為受害目標，似乎是這類型犯罪的新手法。

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