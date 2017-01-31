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阿根廷兩千人水上漂 拚金氏紀錄

2017-01-31

〔國際中心／綜合報導〕阿根廷布宜諾斯艾利斯省埃佩昆湖（ Lake Epecuen）二十九日出現奇景，共有兩千名民眾一同浮在水面上，試圖打破金氏世界紀錄。

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  • 兩千名民眾一同浮在水面上。（歐新社）

    兩千名民眾一同浮在水面上。（歐新社）

  • 兩千名民眾一同浮在水面上。（歐新社）

    兩千名民眾一同浮在水面上。（歐新社）

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標題：阿根廷兩千人水上漂 拚金氏紀錄


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