5幅名畫賣誰？ 法蜘蛛人大盜受審
2017-01-31
〔編譯陳正健／綜合報導〕根據法新社報導，法國知名竊賊托米奇（Vjeran Tomic）卅日出庭受審，他因犯案手法有如特技表演，被譽為「蜘蛛人」大盜。二○一○年，他與兩名共犯於巴黎現代藝術博物館，竊走了印象派大師畢卡索等人的名畫，市價高達一億歐元（約卅三億台幣），這五幅畫迄今下落不明。
托米奇共面臨十四項罪名，兩名負責銷贓的同謀也一起受審。三人被控於二○一○年五月偷竊畢卡索、馬諦斯（Henri Matisse）、布拉克（Georges Braque）、萊熱（Fernand Léger）和莫迪里安尼（Amedeo Modigliani ）等大師的五件畫作。
據悉，托米奇身高有一百九十公分，是名熱愛攀岩的運動員，他因攀爬進入豪華公寓和博物館，偷走寶石和藝術品，得到「蜘蛛人」的綽號。在犯案當天，他切破上鎖的大門、打破窗戶進入博物館裡，並且試圖破壞一台監視器，當時館內的警報器仍待修理，而監視器畫面錄到的人影模糊無法辨認。
當三名值勤警衛發現館內遭竊後，五件畫作只剩畫框而已，館方隔日正準備對外開放。托米奇在二○一一年五月因警方得到密報而落網後表示，他原本只想偷走萊熱的一幅畫作，後來臨時起意竊走其他四幅名畫，原因是他「喜愛」這些作品。
不過，托米奇已將五幅名畫銷贓，法國當局迄今仍未找到這些作品。國際刑警組織（Interpol）已向一百八十八個會員國發出通知，希望找回這些畫作。當局估計，這些名畫的市值總計一億歐元，但部份專家指出，真正的市價應是兩倍以上，但難以在公開市場上全部賣出。
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