《菲律賓版毒戰》解散反毒大隊 杜蒂特誓揪不肖警
〔編譯周虹汶／綜合報導〕上任七個月的菲律賓總統杜特蒂厲行反毒政策，允許警方與民眾讓嫌犯當街伏法，除了惹來國際人權團體關注，還引出多宗不肖員警濫殺與勒索案，讓他廿六日特別對遇害的南韓人道歉。他卅日因此指責菲律賓國家警署反毒大隊（ＰＮＰ─ＡＩＤＧ）「腐化到骨子裡」，「你們警察是最爛的」，該隊隨之解散，並將成立負責揪出害群之馬的反情報單位，矢言鐵腕掃毒到二○二二年其唯一一屆任期結束。
卅日宣布解散反毒大隊的ＰＮＰ總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）強調：「所有流氓警察注意了！我們不再有反毒戰了。我們現在對無賴飯桶宣戰！」反毒大隊估有四成敗類，至於解散對掃毒行動的影響，杜特蒂坦言不明，但總統府旗下主導日後掃毒行動的緝毒署（ＰＤＥＡ）將與新單位聯手，繼續貫徹他的反毒意志。
反毒大隊去年十月十八日以掃毒之名，進入菲國邦板牙省安吉利斯市民宅綁架南韓商人池翊周（Jee Ick Joo，譯音），於ＰＮＰ總部將之殺害並焚屍滅跡後，竟還向對方家屬要求贖金，全案仍在調查。除了廿六日就此向菲國南韓僑民道歉，強調犯案員警將從重量刑，入獄後「他們最好是逃獄，我會把他們的人頭寄給你們……」，杜特蒂卅日記者會再對涉案員警發出最後通牒，要求四十八小時內出面投案，否則懸賞五百萬披索（約三五七萬新台幣），「無論生死」通緝。
曾任菲國第三大城達沃市檢察官的杜特蒂，也揭露不肖員警遭人控告停職後，常使出拖延戰術躲避官司，直到法官宣布撤案，再申請復職並送紅包打通關的「還魂」手段。不過，杜特蒂指出，整頓很簡單，只要調出資料查明他們是否復職，然後，「我會把他們集結起來，給他們新制服穿」，第一個就派到恐怖組織猖狂而有大量執法需求的巴西蘭島（Basilan）和南拉瑙省（Lanao）。
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標題：《菲律賓版毒戰》解散反毒大隊 杜蒂特誓揪不肖警
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