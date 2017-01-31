社會黨初選勝出 哈蒙拚法總統大位
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／三十日報導〕法國前教育部長哈蒙（Benoit Hamon）在廿九日執政黨社會黨總統候選人選舉二輪投票中，以五十八％的高得票率勝出，將代表該黨參加四月的總統選舉，得票率約四十一％的前總理瓦爾（Manuel Valls）黯然出局。社會黨在這次大選獲勝機率本就不高，加上哈蒙是強硬左派，可能嚇跑選民；一般認為，目前局勢發展讓以獨立人士身分參選的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）後市看俏，可能成為大選黑馬。
法國各政黨總統候選人初選並不限於黨員投票，社會黨總統候選人選舉選民只要花一歐元登記就可投票。從第二輪初選選出七位候選人中主張最左的一位來看，顯然反映出左派選民對現任社會黨總統歐蘭德執政「不夠左」的憤怒。
參加社會黨總統初選第二輪投票的選民，明顯比第一輪增加了許多。哈蒙是政壇老鳥，所提的強硬左派政策相當受到左傾選民的歡迎，其中的招牌政見就是每月發放給所有公民七百五十歐元基本月薪、徵收機器人稅及讓大麻合法化等。他在勝選演講中表示「左派重新抬頭」，未來將建議籌組一個多黨派的聯合執政政府。
原本各界看好右派共和黨候選人、前總理費庸（Francois Fillon）與極右翼民族陣線黨魁瑪琳．勒班（Marine Le Pen）將在第一輪總統大選中勝出，一同進入五月的第二輪決選，但此一預測已開始動搖。勒班在美國總統川普當選後，對所有川普的決策幾乎都表示歡迎，吸引了極右選民，卻也更嚇走中右派人士。
至於費庸則連日爆發醜聞，繼其妻佩內洛普掛名國會助理坐領乾薪約五十萬歐元後，兩家媒體週末同時發文宣稱有爆料顯示費庸在二○○五至○七年擔任法國薩爾特省參議員期間，曾將屬法國參議院七張總值二萬一千歐元的支票納入私人帳戶名下。結果費庸在對法國TF1電視台澄清妻子乾薪議題時又強調，他的兒女在他做議員時曾被他安排去議會擔任法律助理，又被攻擊當時他的兩名子女都尚未成為正式的執業律師，造成撇清一樁醜聞又自爆另一樁醜聞的窘態。
根據多家媒體委託坎塔—梭福瑞（Kantar-Sofres）調查機構所進行最新民調顯示，目前勒班、費庸與馬克宏的支持度分別是卅五％、廿一％與二十％。如果是費庸和勒班進入第二輪投票，費庸會輕易擊敗勒班，但如果是費庸和馬克宏對決，則費庸會敗陣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2016最爆淚 一張照片就能打動人心
- 北港朝天宮抽公籤 人口、六畜不錯 生意籤略差
- 潘逸安回鄉過年 哽咽憶阿嬤
- 加國清真寺遭恐攻 6死
- 呂慶龍行銷台灣 布袋戲當敲門磚
- 夏嘉璐帶三寶回婆家 出門像搬家
- 山下智久挺老友 現身長澤雅美音樂劇
- 〈雞年出國趣〉大啖雞肉料理─韓國
- 美國演員工會獎》艾瑪史東再奪影后 丹佐華盛頓爆冷稱帝
- 川普震撼 歐股收跌
- 少年無照騎機車還雙載 撞傷路人6人送醫
- 吳敦義中和眷村拜年 拔樁意味濃
- 自由之星》邢泰釗 辦案雷厲 司法史的行腳僧
- JR阿喜廟前開工 忙搶錢嗑速食
- 農保公開賽》小潘亞軍 台將30年美巡賽最佳
- 入夜偏涼 初六前出門注意保暖
- Rain金泰希蜜月耍宅 窩帳篷一晚2.3萬
- 高雄燈會秀花火 港都浪漫迎春
- 蔡政府上台 歐洲政要訪台激增5倍
- 川普稱王 雞運當道
- 【痛失國寶】薪傳獎燈籠大師吳敦厚過世
- 台北燈節「小奇雞」 西門町躲迷藏
- 費爸吉祥物 詹謹瑋「照」得住冠軍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ban will not affect visa waiver program for Taiwan
- 消防員火場救雞 網友讚︰金雞會報恩
- 寵物雞得寵 走春很給力
- 丁文琪好手藝 林宥嘉不甩偷吃說
- 公主已杳 社頂禁雞300年
- 百萬英人連署 禁川普入境
- 《台商墨西哥遇害 中國藉機宣傳統戰》外交部駁中媒 家屬求助無門非事實
- 首席策士進國安會議 川普「瘋狂透頂」
- 耳目「衣」新！ 網壇群芳包水餃應景
- 2萬多商家用支付寶 專家憂洩資
- 《女神挑戰空中呼拉圈》瑤瑤張景嵐仙氣飄飄
- 台灣女網賽》詹謹瑋、李亞軒 「雙」星報喜
- 〈雞年出國趣〉米其林雞蛋仔─香港
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fewer Chinese for Presidential Office
- 男童嗆到沒呼吸 119隔空救命
- 同鄉會團拜 洪：黨主席很苦
- 〈雞年出國趣〉公雞喚醒南邦─泰國
標題：社會黨初選勝出 哈蒙拚法總統大位
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email