社會黨初選勝出 哈蒙拚法總統大位

2017-01-31

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／三十日報導〕法國前教育部長哈蒙（Benoit Hamon）在廿九日執政黨社會黨總統候選人選舉二輪投票中，以五十八％的高得票率勝出，將代表該黨參加四月的總統選舉，得票率約四十一％的前總理瓦爾（Manuel Valls）黯然出局。社會黨在這次大選獲勝機率本就不高，加上哈蒙是強硬左派，可能嚇跑選民；一般認為，目前局勢發展讓以獨立人士身分參選的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）後市看俏，可能成為大選黑馬。

法國各政黨總統候選人初選並不限於黨員投票，社會黨總統候選人選舉選民只要花一歐元登記就可投票。從第二輪初選選出七位候選人中主張最左的一位來看，顯然反映出左派選民對現任社會黨總統歐蘭德執政「不夠左」的憤怒。

參加社會黨總統初選第二輪投票的選民，明顯比第一輪增加了許多。哈蒙是政壇老鳥，所提的強硬左派政策相當受到左傾選民的歡迎，其中的招牌政見就是每月發放給所有公民七百五十歐元基本月薪、徵收機器人稅及讓大麻合法化等。他在勝選演講中表示「左派重新抬頭」，未來將建議籌組一個多黨派的聯合執政政府。

原本各界看好右派共和黨候選人、前總理費庸（Francois Fillon）與極右翼民族陣線黨魁瑪琳．勒班（Marine Le Pen）將在第一輪總統大選中勝出，一同進入五月的第二輪決選，但此一預測已開始動搖。勒班在美國總統川普當選後，對所有川普的決策幾乎都表示歡迎，吸引了極右選民，卻也更嚇走中右派人士。

至於費庸則連日爆發醜聞，繼其妻佩內洛普掛名國會助理坐領乾薪約五十萬歐元後，兩家媒體週末同時發文宣稱有爆料顯示費庸在二○○五至○七年擔任法國薩爾特省參議員期間，曾將屬法國參議院七張總值二萬一千歐元的支票納入私人帳戶名下。結果費庸在對法國TF1電視台澄清妻子乾薪議題時又強調，他的兒女在他做議員時曾被他安排去議會擔任法律助理，又被攻擊當時他的兩名子女都尚未成為正式的執業律師，造成撇清一樁醜聞又自爆另一樁醜聞的窘態。

根據多家媒體委託坎塔—梭福瑞（Kantar-Sofres）調查機構所進行最新民調顯示，目前勒班、費庸與馬克宏的支持度分別是卅五％、廿一％與二十％。如果是費庸和勒班進入第二輪投票，費庸會輕易擊敗勒班，但如果是費庸和馬克宏對決，則費庸會敗陣。