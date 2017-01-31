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顧問遇刺 翁山蘇姬陣營：政治暗殺

2017-01-31

〔國際中心／綜合報導〕緬甸仰光國際機場廿九日驚傳槍擊案，當天下午從印尼返國的緬甸執政黨全國民主聯盟（ＮＤＬ）法律顧問郭尼（譯音，Ko Ni），在機場遭到槍手近距離朝頭部開槍射殺身亡。郭尼是緬甸著名的穆斯林律師，敢言反對佛教強硬派人士的反伊斯蘭情緒，並批判軍方持續攬權，這是否為兇手暗殺動機仍不確定。ＮＤＬ認為，這是一宗政治暗殺，也是「恐怖攻擊行動」。

穆斯林律師 返仰光機場遭槍殺

郭尼的葬禮卅日在仰光市郊的穆斯林墓園舉行，成千上萬民眾前來哀悼，包括伊斯蘭與佛教的宗教領袖，以及ＮＤＬ與政府代表、佛教僧侶全都出席。ＮＤＬ發表聲明強烈譴責這起暴行，指身為緬甸民主運動領袖、國務資政兼外長翁山蘇姬法律顧問的郭尼，「對黨與翁山蘇姬都具有無法取代的地位」，強調這起謀殺是針對ＮＤＬ政策的恐怖攻擊行動。國際特赦組織也指出，所有跡象都顯示這是一起暗殺行動，要求緬甸當局進行全面、獨立且公正的調查。

據法新社報導，案發當時郭尼在機場外等候計程車，遭一名男子近距離開槍射殺，頭部中槍倒地死亡。一名企圖阻止槍手的計程車司機也遭槍擊身亡，槍手當場被逮。兇手名為基林（Kyi Lin），現年六十三歲、來自緬甸中部大城曼德勒，行兇動機仍未釐清，諸多揣測包括反穆斯林、政治恐嚇與個人法律執業紛爭。由於緬甸極少見到這種刺殺案，消息傳出舉國震驚，仰光也瀰漫一股不安氣氛，憂慮動盪再起。

郭尼是憲法專家，協助修定軍政府時期的憲法，去年協助成立緬甸穆斯林律師協會，為包括信奉伊斯蘭教的羅興亞人爭取權益，批判強硬派佛教派及支持他們的政治組織。郭尼曾批評緬甸軍政府無視ＮＤＬ已於去年四月上台執政，卻繼續他們的統治地位。郭尼的家人及朋友透露，過去郭尼曾收到與他政治工作有關的死亡恐嚇，但不清楚他遇害的原因。

緬甸是佛教國家，佛教佔了全國近九成信眾，其他宗教往往受到不同程度壓迫。國際危機組織（ＩＣＧ）指出，本案發生的時間點特別引人關切，因為去年十月九日才發生據傳羅興亞人武裝份子襲擊緬甸西部若開邦孟都（Maungdaw）邊界哨所的事件，但幕後主使者是誰，卻從未調查。緬甸政府後來以邊防警察遭受攻擊為由，派軍隊血腥鎮壓羅興亞人，引起國際撻伐。

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  • 一名佛教僧侶三十日捧著遇刺身亡的緬甸知名穆斯林律師郭尼的照片，隨著靈車離開郭尼在仰光的住家。（美聯社）

    一名佛教僧侶三十日捧著遇刺身亡的緬甸知名穆斯林律師郭尼的照片，隨著靈車離開郭尼在仰光的住家。（美聯社）

  • 郭尼的葬禮三十日在仰光舉行，成千上萬民眾與各宗教代表都出席致哀。（路透）

    郭尼的葬禮三十日在仰光舉行，成千上萬民眾與各宗教代表都出席致哀。（路透）

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