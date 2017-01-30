2017-01-30

德國萊比錫「萊比錫煤氣罐展覽館」（Panometer Leipzig ）「鐵達尼號—現代性的承諾」藝術展二十八日揭幕，展出德國建築師藝術家亞德加．阿西西（Yadegar Asisi）創作的三百六十度全景圖「鐵達尼號」，呈現一○五年前沉船巨輪「鐵達尼號」在當今大西洋海底樣貌。（美聯社）