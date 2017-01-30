黑色幽默 高智力愈能享受

2017-01-30

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕智商一四七以上才能入選會員的組織「Mensa」是世界知名的天才雲集組織，不過本月發表於《認知歷程》（ Cognitive Processing）期刊的研究指出，也許不需「Mensa」認證，能夠享受黑色幽默感亦是指標。

英國《衛報》報導，《認知歷程》期刊刊出由奧地利維也納醫學大學烏爾立克．維林根（Ulrike Willinger）教授領銜的研究成員，對平均年齡三十三歲、男女各半總計一百五十六人，以著名德國漫畫家烏利斯坦（Uli Stein）作品集「The Black Book」其中十二張幽默漫畫的感受程度，判斷智力與黑色幽默理解程度的關聯。

研究小組發現，理解黑色幽默需要較高的語文與非語文的綜合智力，也呈現在教育程度，而性別或年齡長幼則較無影響，情感容易受波動、富有攻擊傾向則往往降低理解幽默感的認知能力。由於幽默詞語、圖像包含常理兜不上甚或矛盾的事物，感受幽默需較佳的心智敏銳度，而黑色幽默常以為主題的生死、奇詭之事，除了題材本身有趣外，閱聽人本身一樣得有相等的敏銳程度。

研究報告指出，過往已經證實，幽默感與智力常常是正相關，事實上，拿生命、死亡、疾病等開玩笑的黑色幽默一樣需要高度智力，愈對黑色幽默大笑的受測者，智力分數高之外，情緒也較為開朗，愈能和平處事。