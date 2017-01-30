氣候暖化 魚汞含量恐暴增
2017-01-30
〔編譯張沛元／綜合報導〕英國廣播公司（ＢＢＣ）廿八日報導，瑞典研究發現，暖化恐導致海洋生物體內毒素濃度升高，額外降雨讓更多有機物質流入海洋，改變食物鍊層級，導致魚類體內的汞含量暴增到七倍。此一研究結果已刊載於《科學前沿（Science Advances）》期刊。
汞是最毒的重金屬之一，名列世界衛生組織十大公衛威脅，汞中毒嚴重恐造成神經系統受損、癱瘓與兒童心智受損，最常見的曝露於汞毒的形式是食用含有甲基汞的魚。甲基汞是水、土壤或植物內的汞與細菌產生反應，所形成的一種有機型態的汞。汞對人體的傷害與全球生態系統汞含量激增眾所周知，但瑞典的新研究暗示，氣候變遷以一種前所未聞的方式導致甲基汞含量升高。
研究人員在實驗室內重建瑞典與芬蘭之間的博滕海的海口情況，發現只要溫度上升，流入海洋與湖泊的有機體也隨之增加，吃細菌的浮游植物也會增生。研究主撰稿人、瑞典于默奧大學的比約恩（Erik Bjorn）博士說，當水中細菌增加，以細菌為食物的新型態掠食者也會增加……基本上該生態系統的食物鍊就多了一層……食物鍊每多一層，甲基汞就增加到十倍。
在聯合國跨政府氣候變遷小組估計的最溫暖的氣候情境下，流入海洋的有機物質在本世紀末以前會增加十五％到廿％，使得食物鍊最底層的浮游動物的甲基汞含量增加到二到七倍。研究人員說，世上其他不同地方將面臨不同影響，其中北半球的湖泊與沿岸水域最有可能出現魚類汞含量激增，但地中海、中美與南美則可能會減少。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Sunset and photograpers create Kaohsiung gridlock
- 矮腳虎發飆 綠衫軍驚險獵鹿
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FEATURE: Classmates work to help Nepalese children
- 鬼鬼占卜洩愛 周旋2男好無助
- 年節防詐 別幫騙子加菜
- 2017漫威英雄大回歸/星際異攻隊2 解星爵身世謎
- 參與國際組織 Taiwan嘛也通
- 美與10逆差國 恐重談雙邊貿易協定
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rail operator warns striking workers
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Jenn Lann Temple draws aspirants for KMT chief
- 議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選
- 拚台灣30年首冠 小潘今美巡賽爭霸
- 自由之星》顧立雄 拚轉型正義 打造台灣經驗
- 大樂透頭獎3注中
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 「神明叫我來買」來富真的開頭獎
- 國道北上高乘載 今明三人再上路
- 自由之星》王柏融 單季200安 寫不完的棒球驚奇
- 參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗
- 炎亞綸敢言 犀利針砭時事
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 《焦點評論》奮鬥30年的資產？
- 自由之星》希望兒童合唱團 排灣古調 唱進歐洲幫台灣銀回大獎
- 重金為母買房賺翻 李翊君回娘家不塞車
- 美法官禁止遣返穆斯林 川普發動反恐突襲葉門30死
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 初二呷辦桌 內門席開402桌
- 掃到川普禁令 伊朗導演去不了奧斯卡
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 朴寶劍爆紅更感恩 太喜歡宋仲基拒演情敵
- 詹姆士搶過年財 30萬紅包入袋
- 《太陽的後裔模擬考》近身國民情人宋仲基
- 紅腹錦雞 竹市動物園賀年明星
- 李鑼手關節萎縮 筷子Hold不住
- 下載台灣燈會APP 賞燈還能抽轎車
- 救護車車禍翻覆 救人反被救
- 彭佳嶼氣象員落海 空軍救援
- 權相佑40歲天天操 傲秀8塊肌
- 要命小方愛子遭擄 勒贖500萬 警救出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：氣候暖化 魚汞含量恐暴增
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分