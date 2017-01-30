氣候暖化 魚汞含量恐暴增

2017-01-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國廣播公司（ＢＢＣ）廿八日報導，瑞典研究發現，暖化恐導致海洋生物體內毒素濃度升高，額外降雨讓更多有機物質流入海洋，改變食物鍊層級，導致魚類體內的汞含量暴增到七倍。此一研究結果已刊載於《科學前沿（Science Advances）》期刊。

汞是最毒的重金屬之一，名列世界衛生組織十大公衛威脅，汞中毒嚴重恐造成神經系統受損、癱瘓與兒童心智受損，最常見的曝露於汞毒的形式是食用含有甲基汞的魚。甲基汞是水、土壤或植物內的汞與細菌產生反應，所形成的一種有機型態的汞。汞對人體的傷害與全球生態系統汞含量激增眾所周知，但瑞典的新研究暗示，氣候變遷以一種前所未聞的方式導致甲基汞含量升高。

研究人員在實驗室內重建瑞典與芬蘭之間的博滕海的海口情況，發現只要溫度上升，流入海洋與湖泊的有機體也隨之增加，吃細菌的浮游植物也會增生。研究主撰稿人、瑞典于默奧大學的比約恩（Erik Bjorn）博士說，當水中細菌增加，以細菌為食物的新型態掠食者也會增加……基本上該生態系統的食物鍊就多了一層……食物鍊每多一層，甲基汞就增加到十倍。

在聯合國跨政府氣候變遷小組估計的最溫暖的氣候情境下，流入海洋的有機物質在本世紀末以前會增加十五％到廿％，使得食物鍊最底層的浮游動物的甲基汞含量增加到二到七倍。研究人員說，世上其他不同地方將面臨不同影響，其中北半球的湖泊與沿岸水域最有可能出現魚類汞含量激增，但地中海、中美與南美則可能會減少。