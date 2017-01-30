華勒沙是抓耙子？檢明出示證據
〔編譯茅毅／綜合報導〕波蘭國家通訊社「波蘭通訊社（ＰＡＰ）」廿九日報導，該國檢方卅一日將出示據信為前總統華勒沙（Lech Walesa）曾於共產黨統治時期充當「抓耙子」，與秘密警察勾結的證據。這位前波蘭「團結工聯（Solidarity）」領袖否認該指控，自清並非拿錢辦事的告密者。
波蘭外長瓦斯奇科夫斯基（Witold Waszczykowski）廿七日向波蘭「第廿四電視台（TVN24）」稱，「華勒沙可能當過魁儡─我們得收拾他」，「此事為獨立波蘭的創建及其政治菁英蒙上陰影」。
波蘭「國家紀念研究所（ＩＰＮ）」負責起訴共黨統治時期及納粹佔領時期的罪行，ＰＡＰ引述與ＩＰＮ接近、未透露其名的消息人士的話報導，一組鑑識專家已透過筆跡分析明顯得到結論。ＩＰＮ去年握有先前不知道的秘密警察檔案，來源為共黨統治時期一位內政部長的遺孀，自那時起，七十三歲的諾貝爾和平獎得主華勒沙即為相關指控與外界爭辯。
ＩＰＮ表示，這些檔案包括一紙簽有「萊赫．華勒沙」以及疑似為華勒沙的代號「波列克（Bolek）」與共黨政權密謀的協議。「團結工聯」為前蘇聯附庸國家中，第一個獨立的工會，華勒沙即為其創始人之一，之後透過談判方式於一九八九年不流血地終結共產主義在波蘭的統治。他迄今一再否認這些文件的真實性，廿八日並再次表示，稱他是秘密警察線人的指控為「謊言」。
不過，他去年曾神秘兮兮地承認自己「犯過錯誤」，過去也曾說自己有一次遭審訊時，替共黨秘密警察簽過「一張紙」。ＩＰＮ在二○○八年出版的一本書籍裡聲稱，共黨政權於一九七○年十二月將華勒沙登錄為秘密警察，七六年六月，他因「不願（再）合作」而與共黨政權斷絕關係。一些學者認為，就算華勒沙真是共黨線民，這也是他在一九七○年代的活動，無損他在八○年代身為使波蘭共黨垮台的革命領袖的功績。
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