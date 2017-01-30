社會黨初選二輪投票 左右法國總統大選

2017-01-30

〔編譯魏國金／綜合巴黎外電報導〕法國總統大選二十九日邁入新頁：執政黨「社會黨」的總統提名初選第二輪投票登場，儘管民調顯示，社會黨候選人恐無緣晉級五月總統大選第二回合的選戰，然而，該初選結果將影響大選局勢與該黨的未來走向。

民調顯示 大選首輪社會黨恐落馬

四十九歲的前教育部長哈蒙（Benoit Hamon）在上週的社會黨初選首輪投票中，以三十六％的得票率，在七名競爭者中掄元，而五十四歲的前總理瓦爾（Manuel Valls）則以三十一．五％的得票率屈居第二。法國七千五百個投票所二十九日上午九時開放，直至晚間七時結束。

強硬左派的哈蒙二○一四年因在經濟政策上與重商的瓦爾意見相左，而被踢出瓦爾政府，他以激進的就業、國家福利與環境政見而在初選中一路被看好，他力主實施「全民基本收入」計畫，以緩解自動化時代，工作機會縮減的衝擊。瓦爾批評這項不論貧富，每位成人可月領七百五十歐元的計畫，將使國庫支出三千五百億歐元而「摧毀」國家。他主打自己的務實與經驗，表示若落敗，不會轉而支持哈蒙。

不過，不論誰勝出，都將面臨嚴峻前景。民調顯示，在不受歡迎的社會黨總統歐蘭德執政五年後，社會黨候選人在四月的首輪總統大選投票中將被刷下。民調也顯示，保守派候選人費雍與極右派「民族陣線」領袖瑪琳．勒班暫居領先，而獨立中間派候選人、前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）與極左派的歐洲議會議員梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），分居三、四。

社會黨初選最大的贏家可能是馬克宏，若如預料，哈蒙擊敗瓦爾，不接受其主張的溫和派社會黨人將投靠這位三十九歲的前銀行家。若瓦爾取勝，被他重商政策激怒的左派黨員將出走到梅朗雄陣營。

共和黨候選人費雍 再爆新醜聞

此外，問鼎愛麗榭宮最具厚望的共和黨候選人、前總理費雍在爆出以假工作讓妻子坐領乾薪的爭議並遭到司法調查，導致其民調掉了四個百分點，落到三十八％後，二十九日再度傳出他在擔任參議員期間，從給國會助理的費用中，中飽私囊兩萬五千歐元的新醜聞。相關指控若發酵，勢必衝擊費雍選情。