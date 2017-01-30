伊朗金獎導演 恐去不成奧斯卡
2017-01-30
〔編譯周虹汶／綜合報導〕第八十九屆奧斯卡金像獎提名名單二十四日揭曉，五年前就以《分居風暴》拿下最佳外語片殊榮的伊朗導演阿斯哈．法哈蒂（Asghar Farhadi），今年再因劇情片《新居風暴》（The Salesman）入圍，但受美國總統川普二十七日禁止敘利亞、伊朗等七國公民入境的行政命令影響，下月二十六日恐難親臨美國好萊塢杜比劇院享受頒獎典禮現場的喝采榮耀。
川普二十七日頒布的禁令預計維持九十天，針對來自敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門的國民停發簽證，以便執行「終極審查」，並把「恐怖份子擋在外頭」。
對於下月底是否赴美參與盛會，法哈蒂尚未對外公開想法，也還不知美國政府會否對他網開一面。但美國境內「伊朗裔美國人全國理事會」（ＮＩＡＣ）會長帕爾西（Trita Parsi）二十八日透過推特「確認」法哈蒂將未能獲准入境的消息，稍後又強調一切都是輾轉得知，推文只是打抱不平，畢竟川普已擺明不讓「綠卡持有者或伊朗公民」入境。
不過，禁令二十七日頒布前，聽聞風聲的《新居風暴》女主角塔拉內．阿里杜絲提（Taraneh Alidoosti）二十六日就搶先透過推特表態：「川普對伊朗人的簽證禁令是種族主義者。不論文化活動是否包括在內，我都不會去參加二○一七年奧斯卡金像獎，以示抗議。」
對於法哈蒂和《新居風暴》劇組人員可能因宗教或國籍而無法進入美國，奧斯卡金像獎主辦單位「美國電影藝術與科學學會」（ＡＭＰＡＳ）目前「極度苦惱」，雖然與會者簽證一般須由分配到入場券的入圍電影發行公司自行負責。
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