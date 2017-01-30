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土生土長恐怖份子 對美威脅更大

2017-01-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普二十七日頒布的禁令預計維持九十天，針對來自敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門的國民停發簽證，以便執行「終極審查」並把「恐怖份子擋在外頭」；對飽受內戰蹂躪的敘利亞人尤其祭出無限期實施，連難民也不准到美國。但美聯社指出，這個措施未必能阻止美國遭到恐怖攻擊，還可能鼓舞早就認為美國已向伊斯蘭開戰的極端份子。

川普的名單並未包含沙烏地阿拉伯。在九一一事件參與劫機的恐怖份子中，沙國國民人數最多。近年來美國發生的重大極端主義暴力事件中，涉案者通常是美國國民，或是家庭背景來自與遭川普點名的七國完全無關的其他國家。

前國土安全部反恐官員科恩指出，目前美國的頭號恐怖主義威脅來自在美國土生土長、卻從網路受到恐怖組織影響的個別民眾，川普政府的禁令無法直接觸及這一部份。

以去年六月、九一一事件後美國死傷最慘重的佛羅里達州奧蘭多市同志夜店「脈動」（Pulse）攻擊案為例，槍手馬汀出生於紐約。

前年十二月的美國加州聖貝納迪諾市槍擊案，兇手法魯克出生於芝加哥，其妻子來自巴基斯坦，且多次拜訪住在沙國的親人。至於波士頓馬拉松爆炸案的兄弟檔兇手，其家族有車臣淵源。

北卡州教堂山大學社會學教授庫茲曼指出，他的研究顯示，自九一一攻擊後，在美國因極端主義行為遭逮捕者，絕大多數不是來自川普禁令中的七國，「我只能說，這是對有這些國家家庭背景的美國人民鼓動恐懼和敵意」。

加拿大總理 推文挺移民

前年十一月上任至今已接納逾三．九萬名敘利亞難民的加拿大總理杜魯道，二十八日在推特展現與川普截然不同的態度：「給那些躲避迫害、恐怖與戰爭的人，加拿大人會歡迎你們，不論你們的信仰。多元是我們的力量，歡迎來到加拿大。」並附上當年在機場以微笑迎接一名敘利亞小女孩的照片。美聯社報導，杜魯道已透過下屬留話給川普，期待下次會面可「討論加拿大成功的移民經驗和難民政策」，但避免使用批評性言詞，以免加拿大目前逾七十五％商品出口到美國的貿易關係受阻。

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  • 加拿大總理杜魯道二十八日在推特展現與川普截然不同的態度：「給那些躲避迫害、恐怖與戰爭的人，加拿大人會歡迎你們，不論你們的信仰。」並附上當年在機場以微笑迎接一名敘利亞小女孩的照片。（美聯社檔案照）

    加拿大總理杜魯道二十八日在推特展現與川普截然不同的態度：「給那些躲避迫害、恐怖與戰爭的人，加拿大人會歡迎你們，不論你們的信仰。」並附上當年在機場以微笑迎接一名敘利亞小女孩的照片。（美聯社檔案照）

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相關關鍵字： 入美禁令 川普 恐怖份子 杜魯道 沙烏地阿拉伯 禁穆斯林入境
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