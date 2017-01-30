力挺員工 庫克：沒有移民就沒有蘋果
2017-01-30
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普上任十天以來簽署連串行政命令限制移民，讓大力倚重外籍人士的美國科技業巨頭群起反彈，繼谷歌執行長皮采（Sunder Pichai）、臉書執行長札克柏格、股神巴菲特鄭重表態，蘋果公司執行長庫克等人也跟進向員工表明立場，與剛上台的川普政府直接嗆聲。
科技業是美國經濟主力之一，其僱員一般列為專業性職業工作人員，發予「H-1B」簽證。根據「美國伊斯蘭關係協會」資料，科技業重鎮矽谷所在舊金山灣區，約住有二十五萬名穆斯林，他們在谷歌、臉書、推特、微軟等公司任職，多是阿拉伯人或南亞移民。
不惜與剛上台的川普政府槓上，庫克選擇和自家員工站在同一陣線，強調「我和你們的顧慮相同」，「此非我們支持的政策」，「已和白宮接洽，以說明此對我們員工及公司的負面效應」；事實上，蘋果已故創辦人賈伯斯的生父正來自川普禁令最抗拒的敘利亞，但「若不是移民，蘋果不會存在，遑論一路走來的茁壯與創新」。該公司人事部門與安全部門已和受新政策衝擊的外籍員工聯繫，但庫克拒絕告知直接受影響的具體人數。
網路隨選串流影片公司「網飛」（Netflix）執行長海斯廷斯（Reed Hastings）也在臉書上直言：「川普的行為正傷害著全球網飛員工」，「更糟的是，透過仇恨及損失盟國，這些行徑會讓美國更不安全而非更安全」，「該是手連手保護美國自由與機會之價值的時候了。」
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