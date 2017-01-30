美禁令 伊朗、伊拉克嗆反制報復
2017-01-30
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普簽署針對七個穆斯林國家的入境禁令，在全球引發輿論抨擊。德國總理梅克爾在內的歐洲領袖，紛紛發言批評。聯合國也發表聲明，促請川普重新思考這項決策。另外，穆斯林世界則是群起撻伐，伊朗政府揚言將禁止美國人入境，以作報復。
德英法領袖同聲批評
德國政府發言人賽柏二十九日指出，梅克爾總理確信，即使有必要、有決心要打擊恐怖主義，也不能合理化此種舉措，普遍懷疑特定族裔或信仰。
另外，法國總統歐蘭德也告訴媒體，歐洲國家必須聯合一致，給予川普一個「堅定的」回應。歐蘭德在與川普通話時強調，保護主義立場會造成經濟和政治上的後果，接納難民的原則應受尊敬。
英國首相梅伊則透過發言人表示，她「不同意」川普限制移民的政策，如果英國國民受到影響，英國將會干預。此前，梅伊才因沒有譴責川普，宣稱兩國應對自身的移民政策負責，引發爭議。
中東國家的反應尤其激烈，伊朗於二十八日發表聲明斥責，川普的做法是對穆斯林世界、特別是對伊朗的侮辱，將限發美國遊客的簽證以作報復，此舉將影響約一百萬伊朗裔美國人。此外，伊朗外交部也召喚瑞士大使，要求轉達伊朗的抗議（美、伊間並無外交關係，瑞士經常為美國處理當地外交事務）。
伊拉克國會嗆驅逐美公民
伊拉克國會外交委員會已要求政府，應對美國以眼還眼。伊拉克什葉派民兵組織「人民動員」也向政府提出呼籲，應全面禁止美國公民進入伊拉克，並且驅逐已在伊拉克的美國人。
全球穆斯林人口最多的國家印尼也表達抗議，該國外交部指出，對於川普的做法「深表遺憾」，這將對難民管理造成負面影響。不應將激進主義和恐怖主義與特定宗教掛勾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Sunset and photograpers create Kaohsiung gridlock
- 矮腳虎發飆 綠衫軍驚險獵鹿
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FEATURE: Classmates work to help Nepalese children
- 鬼鬼占卜洩愛 周旋2男好無助
- 年節防詐 別幫騙子加菜
- 2017漫威英雄大回歸/星際異攻隊2 解星爵身世謎
- 參與國際組織 Taiwan嘛也通
- 美與10逆差國 恐重談雙邊貿易協定
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rail operator warns striking workers
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Jenn Lann Temple draws aspirants for KMT chief
- 議員陳特清病逝 南市議會缺2席不補選
- 拚台灣30年首冠 小潘今美巡賽爭霸
- 自由之星》顧立雄 拚轉型正義 打造台灣經驗
- 大樂透頭獎3注中
- 飛人贈鞋 賀小威23座大滿貫
- 「神明叫我來買」來富真的開頭獎
- 國道北上高乘載 今明三人再上路
- 自由之星》王柏融 單季200安 寫不完的棒球驚奇
- 參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗
- 炎亞綸敢言 犀利針砭時事
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 《焦點評論》奮鬥30年的資產？
- 自由之星》希望兒童合唱團 排灣古調 唱進歐洲幫台灣銀回大獎
- 重金為母買房賺翻 李翊君回娘家不塞車
- 美法官禁止遣返穆斯林 川普發動反恐突襲葉門30死
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 初二呷辦桌 內門席開402桌
- 掃到川普禁令 伊朗導演去不了奧斯卡
- 吳克群打造魔戒 挑戰手作戒指
- 朴寶劍爆紅更感恩 太喜歡宋仲基拒演情敵
- 詹姆士搶過年財 30萬紅包入袋
- 《太陽的後裔模擬考》近身國民情人宋仲基
- 紅腹錦雞 竹市動物園賀年明星
- 李鑼手關節萎縮 筷子Hold不住
- 下載台灣燈會APP 賞燈還能抽轎車
- 救護車車禍翻覆 救人反被救
- 彭佳嶼氣象員落海 空軍救援
- 權相佑40歲天天操 傲秀8塊肌
- 要命小方愛子遭擄 勒贖500萬 警救出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美禁令 伊朗、伊拉克嗆反制報復
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分