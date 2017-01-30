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美禁令 伊朗、伊拉克嗆反制報復

2017-01-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普簽署針對七個穆斯林國家的入境禁令，在全球引發輿論抨擊。德國總理梅克爾在內的歐洲領袖，紛紛發言批評。聯合國也發表聲明，促請川普重新思考這項決策。另外，穆斯林世界則是群起撻伐，伊朗政府揚言將禁止美國人入境，以作報復。

德英法領袖同聲批評

德國政府發言人賽柏二十九日指出，梅克爾總理確信，即使有必要、有決心要打擊恐怖主義，也不能合理化此種舉措，普遍懷疑特定族裔或信仰。

另外，法國總統歐蘭德也告訴媒體，歐洲國家必須聯合一致，給予川普一個「堅定的」回應。歐蘭德在與川普通話時強調，保護主義立場會造成經濟和政治上的後果，接納難民的原則應受尊敬。

英國首相梅伊則透過發言人表示，她「不同意」川普限制移民的政策，如果英國國民受到影響，英國將會干預。此前，梅伊才因沒有譴責川普，宣稱兩國應對自身的移民政策負責，引發爭議。

中東國家的反應尤其激烈，伊朗於二十八日發表聲明斥責，川普的做法是對穆斯林世界、特別是對伊朗的侮辱，將限發美國遊客的簽證以作報復，此舉將影響約一百萬伊朗裔美國人。此外，伊朗外交部也召喚瑞士大使，要求轉達伊朗的抗議（美、伊間並無外交關係，瑞士經常為美國處理當地外交事務）。

伊拉克國會嗆驅逐美公民

伊拉克國會外交委員會已要求政府，應對美國以眼還眼。伊拉克什葉派民兵組織「人民動員」也向政府提出呼籲，應全面禁止美國公民進入伊拉克，並且驅逐已在伊拉克的美國人。

全球穆斯林人口最多的國家印尼也表達抗議，該國外交部指出，對於川普的做法「深表遺憾」，這將對難民管理造成負面影響。不應將激進主義和恐怖主義與特定宗教掛勾。

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  • 美國總統川普簽署針對七個穆斯林國家的入境禁令，德國政府發言人賽柏二十九日指出，梅克爾總理確信，即使有必要、有決心要打擊恐怖主義，也不能合理化此種舉措，普遍懷疑特定族裔或信仰。圖為梅克爾二十八日在她的選區發表演說。（歐新社）

    美國總統川普簽署針對七個穆斯林國家的入境禁令，德國政府發言人賽柏二十九日指出，梅克爾總理確信，即使有必要、有決心要打擊恐怖主義，也不能合理化此種舉措，普遍懷疑特定族裔或信仰。圖為梅克爾二十八日在她的選區發表演說。（歐新社）

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