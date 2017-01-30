《禁7國穆斯林入境美國》反川普禁令 美機場示威遍地開花
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普廿七日所簽暫時禁止幾個穆斯林國家公民入境美國的行政命令，廿八日引發全球主要機場恐慌、混亂和苦惱，受波及國家的國民不是被航空公司禁止登機，就是一抵美國就遭拘留。
紐約機場 傳11旅客遭扣留
民主黨聯邦眾議員納德及維拉奎茨表示，廿八日晚有十一人在紐約市甘迺迪機場被扣留，這些人從伊拉克與其他被禁止入境美國的國家飛抵美國。其中兩人當天被扣住時，他們的律師和伴隨他們的美國代表試圖越過機場的安全區，但遭移民局探員喝令「後退！後退！」制止。
該機場當晚出現數百人的抗議活動，華府、洛杉磯、舊金山、丹佛及費城等全美其他至少十座主要國際機場，亦有示威人士聚集。移民和民權團體代表說，還有旅客正被扣在亞特蘭大、休士頓與底特律的機場。
在伊拉克一家美國保全公司擔任口譯人員的阿里搬到美國的希望，廿八日在卡達的國際機場戛然而止，他當天被禁止登上一架飛往德州的航班。阿里吼叫說，「我的護照裡有簽證」，他的憤怒陷入絕望，並對自己已把在伊拉克的生意及家當轉讓感到懊悔。他表示，「他們已扼殺我的（美國）夢」。
誰能登機？ 航空公司霧煞煞
還有數不清的其他人在驚慌失措的狀態下，試圖搞懂川普此一禁止七國國民進入美國的命令，其中包括已獲得美國大學入學許可的敘國學生，這些學子如今面臨將無法在美國讀書的不確定性，以及持有綠卡的伊拉克人或伊朗人，他們現在深恐無法返美。
旅居紐約的伊拉克婦女安默在伊拉克訪友時，川普簽署該行政命令，她的女兒還在紐約。她廿八日說，「他們不能一夜之間就改變規則」，「他們正在擺弄人們的生活」。
該命令衍生的混亂更蔓延至航空公司，多家公司針對怎樣的旅客能登機發布矛盾或模糊的規則。德國漢莎航空聲明稱，「依法負有嚴格遵守美國移民規定之義務」，卻又稱唯有受影響國家的公民若想「登上美國班機，也許不會被同意」。卡達航空則稱，除非持有永久綠卡或豁免於該行政命令的乘客，才獲准登機。荷蘭皇家航空發言人維里詹霍克坦言，目前誰獲准和不准登機，還「不是百分百清楚」，該公司廿八日對七名遭禁止飛往美國的旅客說，飛去美國也沒用，「你們甚至將無法踏出飛機」。杜拜政府所擁有的阿聯航空公司二十九日則宣布，已更換飛美班機上的機師與空服人員，確保其國籍符合美國規定。
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標題：《禁7國穆斯林入境美國》反川普禁令 美機場示威遍地開花
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