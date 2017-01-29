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川普築高牆 柏林過來人勸三思

2017-01-29

針對美國總統川普頒令修建墨西哥邊境圍牆，德國首都柏林市長米勒（Michael Mueller）以柏林在冷戰時期一直被圍牆分隔東西兩方的歷史經驗呼籲，「總統先生，不要建這道牆」。隸屬社會民主黨的米勒說，做為柏林人，他們深切感受到被鐵絲網和鋼筋混凝土分隔整片大陸的痛苦，對於打算興建新圍牆的國家，柏林不能默不作聲。米勒警告，川普的計畫將造成「奴役和痛苦」，並「摧毀數以百萬計的人的日常生活」。他還援引朝鮮半島和賽普勒斯持續分裂為例，敦促川普「不要走向孤立和排外的錯誤道路」。伊朗總統羅哈尼二十八日也以柏林圍牆為例，公開批評川普，並提出警告，即便是在兩國之間興建圍牆，也一定會被移除。圖為環保團體「綠色和平」（Greenpeace）抗議人士於本月二十日川普就職當天，在柏林圍牆紀念館前示威。（美聯社）

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  • 針對美國總統川普頒令修建墨西哥邊境圍牆，德國首都柏林市長米勒（Michael Mueller）以柏林在冷戰時期一直被圍牆分隔東西兩方的歷史經驗呼籲，「總統先生，不要建這道牆」。隸屬社會民主黨的米勒說，做為柏林人，他們深切感受到被鐵絲網和鋼筋混凝土分隔整片大陸的痛苦，對於打算興建新圍牆的國家，柏林不能默不作聲。米勒警告，川普的計畫將造成「奴役和痛苦」，並「摧毀數以百萬計的人的日常生活」。（美聯社）

    針對美國總統川普頒令修建墨西哥邊境圍牆，德國首都柏林市長米勒（Michael Mueller）以柏林在冷戰時期一直被圍牆分隔東西兩方的歷史經驗呼籲，「總統先生，不要建這道牆」。隸屬社會民主黨的米勒說，做為柏林人，他們深切感受到被鐵絲網和鋼筋混凝土分隔整片大陸的痛苦，對於打算興建新圍牆的國家，柏林不能默不作聲。米勒警告，川普的計畫將造成「奴役和痛苦」，並「摧毀數以百萬計的人的日常生活」。（美聯社）

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