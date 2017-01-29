| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

川普夫人上浮華世界 墨網友怒

2017-01-29

正當美國和墨西哥因邊境圍牆問題而關係惡化之際，美國時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）的墨西哥編輯公布二月號封面人物，赫然是美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），引發墨國社群媒體譁然，大批網友對此表示憤慨。在封面照片中，四十六歲的梅蘭妮亞面對一盤閃閃發光的珠寶，用叉子捲起一條銀鍊，宛如在吃義大利麵。封面上的文字則提示，該期內容將會透露梅蘭妮亞如何與她的總統老公相處，以及她如何扮演第一夫人的角色。墨國網友痛批，在美墨關係陷入數十年來最嚴重外交危機的此刻，「浮華世界」的封面不僅沒有品味，還是一種羞辱。（取自網路）

廣告
  • 正當美國和墨西哥因邊境圍牆問題而關係惡化之際，美國時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）的墨西哥編輯公布二月號封面人物，赫然是美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），引發墨國社群媒體譁然，大批網友對此表示憤慨。在封面照片中，四十六歲的梅蘭妮亞面對一盤閃閃發光的珠寶，用叉子捲起一條銀鍊，宛如在吃義大利麵。墨國網友痛批，在美墨關係陷入數十年來最嚴重外交危機的此刻，「浮華世界」的封面不僅沒有品味，還是一種羞辱。（取自網路）

    正當美國和墨西哥因邊境圍牆問題而關係惡化之際，美國時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）的墨西哥編輯公布二月號封面人物，赫然是美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），引發墨國社群媒體譁然，大批網友對此表示憤慨。在封面照片中，四十六歲的梅蘭妮亞面對一盤閃閃發光的珠寶，用叉子捲起一條銀鍊，宛如在吃義大利麵。墨國網友痛批，在美墨關係陷入數十年來最嚴重外交危機的此刻，「浮華世界」的封面不僅沒有品味，還是一種羞辱。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初二】娘家媽媽料理
難忘醍醐味✿滷肉
大小都愛✿肉丸子
媽媽味✿羹湯料理
好菜配【好醬】
轉寄

標題：川普夫人上浮華世界 墨網友怒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月29日‧星期日‧丁酉年正月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.