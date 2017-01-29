川普夫人上浮華世界 墨網友怒

2017-01-29

正當美國和墨西哥因邊境圍牆問題而關係惡化之際，美國時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）的墨西哥編輯公布二月號封面人物，赫然是美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），引發墨國社群媒體譁然，大批網友對此表示憤慨。在封面照片中，四十六歲的梅蘭妮亞面對一盤閃閃發光的珠寶，用叉子捲起一條銀鍊，宛如在吃義大利麵。封面上的文字則提示，該期內容將會透露梅蘭妮亞如何與她的總統老公相處，以及她如何扮演第一夫人的角色。墨國網友痛批，在美墨關係陷入數十年來最嚴重外交危機的此刻，「浮華世界」的封面不僅沒有品味，還是一種羞辱。（取自網路）