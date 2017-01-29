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歐洲太空總署 擬登月球建聖殿

2017-01-29

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕歐洲太空總署公布「月球基地」計畫，盼在二○三○年前使用３Ｄ列印技術、加上月壤（月球地表礦物）為原料，在月球表面建「月球基地」，其中包括一座高五十公尺「月球聖殿」（見圖，取自網路），聖殿將是首批登月人類「沉思冥想之處」。

隸屬歐洲太空總署的「先進概念小組」（Advanced Concepts Team）設計師盧比歐（Jorge Mañes Rubio）所公布的「月球聖殿」草圖為整體月球基地一部分，作為材料的月壤，將提供人類需要的氧氣、飲用水，以及作為太空航程的燃料。因此「月球基地」坐落地點選擇於沙克爾頓隕石坑（Shackleton crater）邊緣，長年受太陽照射，但日光不會照到隕石坑底部，四．二公里深的隕石坑底部「保冰帶」將作為原料來源。選這個地點亦有象徵意義，此處每四週便有兩週可接受日光。

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  • 歐洲太空總署公布「月球基地」計畫，盼在二○三○年前使用３Ｄ列印技術、加上月壤（月球地表礦物）為原料，在月球表面建「月球基地」。（圖取自網路）

    歐洲太空總署公布「月球基地」計畫，盼在二○三○年前使用３Ｄ列印技術、加上月壤（月球地表礦物）為原料，在月球表面建「月球基地」。（圖取自網路）

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