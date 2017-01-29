俄主力戰機 米格-35登場

2017-01-29

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕俄羅斯研發十年的新型戰機米格-35（MiG-35，北約代號「支點Ｆ」）廿七日舉行國際發表會，正式登場。俄國總統普廷發表聲明道賀，指稱米格-35對全球超過卅個使用米格-29的國家極具吸引力。俄國空軍司令邦德列夫（Viktor Bondarev）表示，進入最後試飛的米格-35將自二○一八年起交機，逐步取代米格-29「支點式」戰機，未來並將搭載雷射武器。

米格-35為米格-29改良版，俄羅斯聯合航空製造公司（ＵＡＣ）負責生產，廿六日開始接受國家級測試，若一切順利，將從明年開始服役。美國國防雜誌「國家利益」報導，米格-35屬四代半戰機，尚不屬於匿蹤戰機，外型與米格-29相去不遠，保留優異空中機動性，且攻擊力大幅提升，掛載點增加至九個，攜載油料更多，因此作戰半徑翻倍。另外，雷達系統「甲蟲」（Zhuk-MA）能同時追蹤多達卅個目標，對戰機追蹤距離超過一百廿公里。

「國家利益」分析，米格-35為低成本革新版第四代戰機，優良的推力向量控制噴嘴，加上飛行員的綜合液晶顯示，空中靈活性甚至還優於米格-29，相當於美國F-16，但角色較接近國境防衛。