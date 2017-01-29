貿易戰若開打 恐重挫美墨經濟
2017-01-29
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普打算對墨西哥進口產品課徵二十％關稅，做為興建美墨邊界高牆的費用，若這項政策真的執行，供應鏈與墨西哥緊密連結的美國很多企業可能遭殃；根據統計，如果美墨爆發貿易戰，可能危及兩國五八四○億美元（約十八兆四千兩百億台幣）的貿易。
自川普政府放出要對墨西哥進口產品課稅的消息後，美國啤酒大廠星座集團（Constellation Brands）過去兩個交易日的股價就下跌三．四％，該公司約七成獲利來自於進口墨西哥的啤酒，投資人擔心該公司將因這項新稅而受創。
除了星座集團，通用汽車等車商及沃爾瑪、家得寶（Home Depot）等零售業者也都在劫難逃。
彭博情報貿易分析師韋伯（Caitlin Webber）表示，由於兩國經濟高度整合，若發生全面貿易戰，受影響的產業非常廣泛，可能對兩國經濟造成致命打擊，墨西哥出口至美國的產品中，美國製材料和零件所占比重達四成；在此同時，墨西哥是美國第二大出口市場和第三大進口產品供應國。
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