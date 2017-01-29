| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

貿易戰若開打 恐重挫美墨經濟

2017-01-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普打算對墨西哥進口產品課徵二十％關稅，做為興建美墨邊界高牆的費用，若這項政策真的執行，供應鏈與墨西哥緊密連結的美國很多企業可能遭殃；根據統計，如果美墨爆發貿易戰，可能危及兩國五八四○億美元（約十八兆四千兩百億台幣）的貿易。

自川普政府放出要對墨西哥進口產品課稅的消息後，美國啤酒大廠星座集團（Constellation Brands）過去兩個交易日的股價就下跌三．四％，該公司約七成獲利來自於進口墨西哥的啤酒，投資人擔心該公司將因這項新稅而受創。

除了星座集團，通用汽車等車商及沃爾瑪、家得寶（Home Depot）等零售業者也都在劫難逃。

彭博情報貿易分析師韋伯（Caitlin Webber）表示，由於兩國經濟高度整合，若發生全面貿易戰，受影響的產業非常廣泛，可能對兩國經濟造成致命打擊，墨西哥出口至美國的產品中，美國製材料和零件所占比重達四成；在此同時，墨西哥是美國第二大出口市場和第三大進口產品供應國。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初二】娘家媽媽料理
難忘醍醐味✿滷肉
大小都愛✿肉丸子
媽媽味✿羹湯料理
好菜配【好醬】
轉寄

標題：貿易戰若開打 恐重挫美墨經濟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月29日‧星期日‧丁酉年正月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.