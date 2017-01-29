川普下令擴充軍備 重建強盛美軍
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普廿七日在新任國防部長馬提斯宣誓就任儀式上簽署命令，展開他稱之為美軍「大重建」的工作，承諾將建造新型軍機、軍艦，並挹注更多資源予軍方。他表示，「將不會有人質疑我們的軍力、對和平的奉獻、對和平的渴望」。他還預料，把關政府支出的國會將「極為樂見」白宮此次所提用於美軍的支出請求。
川普去年在選戰期間即已表明，近幾週亦重申欲擴充軍機和軍艦數量的設想。在軍艦數量上，他要從目前的二七四艘大增至三五○艘，遠大於海軍原先設定的三一○艘目標。川普就職後下令凍結聯邦政府人事，但軍方除外。外界預料，川普將命馬提斯加強對伊拉克與敘利亞境內「伊斯蘭國」（ＩＳ）的軍事行動，投入更多美軍兵力，以及重砲、攻擊直升機等硬體。此外，川普還可望檢視和強化美國本身抵禦與遂行網路攻擊的能力。
川普要求進行全面的卅天美軍就緒度審查（readiness review），旨在向國會提出提升就緒度的新預算請求。但他已施壓國防部削減其若干所費不貲計畫的成本。馬提斯下令五角大廈對兩項主要國防計畫做財務檢核，分別是四千億美元（約十二兆六一四八億台幣）的F-35戰機案，以及四十億美元（約一二六一億台幣）的總統專機「空軍一號」研發案。
馬提斯指出，國防部必須找出大幅降低洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）F-35計畫經費方法，他甚至下令研究以升級後的波音公司F/A-18E/F超級大黃蜂戰機供美國海軍使用、充當「窮人版」F-35。他說，F-35計畫乃至關重要的武獲計畫，故亟需詳細評估，以降低計畫成本。
馬提斯說，國防部副部長將監督一項比較F-35C與F/A-18E/F作戰能力的重新檢討，同時評估改良後的超級大黃蜂能否做為具競爭力、符合成本效率的替代方案。
川普此前已抱怨這兩項計畫都太花錢，還曾為此與這兩家公司的執行長見面，他當時曾推文寫道，F-35計畫及其經費皆失控，數十億美元可以且將會撙節在軍方和其他採購上。
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