邊境築牆爭議 墨國大亨史林姆：不用怕
〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國和墨西哥關係近來因邊界築牆問題而日益緊繃，墨西哥電信與建築大亨史林姆（Carlos Slim）廿七日對此提出新解，表示墨西哥不必怕美國新總統川普，因為川普是談判家而非終結者；身價不凡的史林姆還說，他在川普的經濟政策中看到有利於墨西哥的契機，並大讚墨西哥全國上下因近來這一連串發展而更為團結。
川普政策 反而讓墨西哥人更團結
廿八日滿七十七歲的史林姆罕見召開記者會針貶時事，認為地產大亨出身的川普是談判家而非終結者，川普猛批墨西哥反而讓墨國上下更團結，讓墨國總統潘尼亞．尼托在貿易與邊界安全談判上「更有力」。史林姆說，這是他這輩子看過最出乎意料的全國團結的範例，還把墨西哥目前的情況與一九八五年墨國首都墨西哥城遭遇強震相提並論…「我們必須做墨國總統的後盾，好讓他能捍衛我們的國家利益」。
根據富比世雜誌，史林姆蟬聯二○一○年到一三年的全球首富；迄至一六年七月底，史林姆在全球富豪排行榜名次為第七，身價估計達五百億美元（約一兆五千八百億台幣）。
人民當總統後盾 以捍衛國家利益
在被問到對川普打算在美墨邊界興建阻止非法移民高牆的看法時，史林姆說，阻止非法移民的最佳屏障，是能夠為墨西哥帶來機會與工作的投資。川普日前簽署行政命令，要在邊境築牆並要墨國買單，但遭墨國嚴拒，川普政府因而揚言要對墨國輸美商品課徵重稅，潘尼亞．尼托因此取消原定本月底的訪美行。或許是為避免情況惡化，川、潘二人稍後曾通了半小時電話，雙方同意就築牆爭議尋求解決之道，川普甚至形容與潘尼亞．尼托的電話對話「非常友善」。
美國保護主義等政策 恐傷害自己
曾發表反川普言論的史林姆還說，川普以促進美國經濟成長為目標的政策，也有助於提升墨西哥的經濟成長，並提供僑居美國的墨西哥勞工就業機會。他安撫墨國企業無需就川普揚言重新協商被視為墨國經濟基石的「北美自由貿易協定」（ＮＡＦＴＡ）感到憂心，反而是僑居美國的墨西哥勞工可因川普計畫推動基礎建設而受惠，但也警告美國的保護主義與其他政策反而可能傷害美國消費者。
另一方面，針對社群媒體展開的抵制美國企業運動，全球最大咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）廿七日出面喊話，表示星巴克在墨國全境約有五六○家店、投資五十億墨西哥披索（約七十五億台幣），並在全球銷售墨國南部奇亞帕斯州（Chiapas）生產的阿拉比卡咖啡豆，創造逾七千個就業機會，且當地分公司為墨國人所有。
儘管如此，在「推特」發起的抵制運動仍以「#星巴克再見」（#AdiosStarbucks）為主題標籤，敦促墨國民眾拒買星巴克商品。被點名抵制的美國企業還包括麥當勞（McDonald’s）、威名百貨（Wal-mart）和可口可樂（Coca-Cola）等。
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