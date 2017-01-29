美為生命而走大遊行 副總統現身反墮胎
2017-01-29
美國數以萬計反墮胎人士二十七日聚集在華府國家廣場（National Mall），
展開第四十四屆「為生命而走」（March for Life）大遊行，慶祝川普當選總
統使其反墮胎訴求重獲政治支持。出席活動的副總統彭斯也以「生命再度獲
勝」鼓舞群眾。彭斯在印第安納州州長任內，曾簽署被視為美國最嚴厲的多
項墮胎法。川普二十三日恢復禁止聯邦政府提供資金給支持墮胎的海外非政
府組織，並將提名一位反墮胎的聯邦最高法院大法官。美國聯邦最高法院一
九七三年在「羅訴韋德案」（Roe versus Wade）中裁定墮胎合法，「為生
命而走」每年在接近這項判決週年時舉行。 （歐新社）
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