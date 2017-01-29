川普限制移民 谷歌、臉書有「異」見

2017-01-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普簽署限制移民的新行政命令，引起Google執行長皮采（Sunder Pichai）不滿，認為此舉根本是在擾民，還對在海外旅遊的逾百名可能受影響員工發出緊急備忘錄，要求他們立即返美；臉書執行長札克柏格、股神巴菲特也對此表達疑慮。

皮采在致員工的備忘錄中表示：「這項行政命令令人感到困擾，因為會增加我們同仁的負擔；我們對移民議題的看法向來是公開的，而且會繼續那麼做。」

皮采的發言凸顯川普政府與美國幾家科技大廠之間日益加深的裂痕，這些科技大廠有很多移民員工，且經常遊說行政部門減少對移民的限制；皮采的發言獲得其他科技大廠主管的贊同，認為這類政策可能對他們的事業造成傷害。

札克柏格在個人臉書網頁上發文，對川普最新簽署限制移民的行政命令感到疑慮，呼籲川普政府仍應接納難民及不會造成威脅的非法移民；巴菲特在出席哥倫比亞大學的活動時指出，美國一直因移民而受惠，移民來到美國之後釋放他們的潛能，我們應該感到自豪。