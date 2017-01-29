川普禁穆斯林 6人遭換航班返國
〔編譯魏國金／綜合報導〕埃及開羅機場消息人士透露，由於美國總統川普禁止七個以穆斯林為主的國家人民入境，二十八日便有五名伊拉克乘客與一名葉門人，雖然都是允許在美工作、生活的合法永久居民，卻無法在埃及登上飛往紐約的埃及航空公司班機，並被換成飛返各自本國的航班。
聯合國難民署與國際移民組織（ＩＯＭ）二十八日呼籲川普政府，繼續對逃離戰火與迫害的難民提供庇護，因川普中止的難民安置計畫對衝突受害者而言，一直是最慷慨的避難所。二○一五年，由聯合國難民署交付各國政府的難民中，有六十四％於美國重建家園。
川普以極端主義份子恐混在穆斯林移民中進入美國為由，停止難民安置計畫至少一百二十天，即使期限過後，相關計畫以某種形式恢復，仍將大幅減損全球安置難民的人道努力。上述兩個總部設在日內瓦的機構，二十八日即發表聯合聲明表示，「全球難民與移民的需求已達史上之最，而美國的安置計畫是全球最重要的計畫之一」，美國在安置難民上角色關鍵。
歐巴馬政府在二○一六會計年度，即二○一五年十月一日至一六年九月三十日，共收容全球八萬四九九五名難民，包括一萬二五八七名敘利亞人；而在一七會計年度，另有兩萬五六七一人抵達美國，其中許多是逃離敘利亞、葉門與利比亞內戰的難民。
在卸任前，歐巴馬設定一七會計年度（今年九月三十日結束）將收容十一萬名難民，川普下令將該人數減至五萬人。
根據上一次提交國會的報告，歐巴馬政府表示，預料一七會計年度難民計畫的支出將超過十五億美元。
在川普上任並開始草擬相關行政命令之際，安置計畫並未停止；川普上任一週以來，美國安置了二○八九人，值得一提的是，許多人來自川普政府點名的特別觀察國，包括伊拉克、葉門等。儘管川普政府宣稱，這些穆斯林國家可能是極端份子滲透的來源，但在通過美國安置計畫的難民中，沒有一人因恐怖攻擊被定罪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 基隆廟口夜市旁田寮河 驚見女浮屍
- 23冠、球后、8817萬…小威這一勝太銷魂
- 輪椅導遊 圓夢無障礙
- 紅毛衣 牛仔褲 林全雙北發紅包
- 《桃園錫福宮》走春看花燈 元宵賽閹雞
- 孤苦男餓到行竊 暖警送紅包過年
- 《潮州三山國王廟》「雞爺」守護 豐衣足食
- 閃靈去年大豐收 林昶佐領軍新春祈福
- 「省」是王道 鄭喻軒二手摩托車騎10年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai messages spark cross-strait storm
- 馬雲向美輸誠 唱衰中國經濟
- 《屏東福安宮》金雞大神 賜財生金蛋
- 潘政琮發紅包 新春討喜衝第6
- 台灣女網公開賽／寶島四金釵 會外賽出師不利
- 雞鳴春曉 紅色潮人
- 袁艾菲變「髮」術開運 鬈浪漫．包青春
- 花在彰化 首日吸引近10萬人次
- 《神力》尬雷神 解密完美《女超人》
- 〈除夕帶物資探視〉警來拜年 82歲獨居婦哭了
- 職災第一時間 保全證據
- 中客來台銳減 去年置產竟拉尾盤
- 爭領小英總統紅包 南台爆排隊潮
- 《雞年走春》淡水「水雲煙」再現八煙美景
- 應景金雞 雞喜迎春
- 席琳娜甜勾威肯 同遊義大利放閃
- 《新竹北和宮》文財神捧金雞 起家興財
- 傻妹獻吻豬哥亮 林玟誼沒包袱
- 強運阿嬤／600元中汽車 送兒當賀禮
- 《南投紫南宮》求金雞 開運一整年
- 曾料中武則天坐天 南鯤鯓廟昨抽出下下籤
- 高市母子命喪火窟 疑兒縱火
- 洪詩大年夜招財 竟使出這招
- 《桃園廣玄宮》「昴日雞」參拜轉好運
- 李安就是超越 永不停止挑戰
- 進內閣？ 陳菊：我守護南台灣
- 鴻運夫妻／拚完大夜班 馬上抽中車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US economy posts its slowest growth since 2011: report
- 在營專班 官兵習技拿照免出營區
- 時尚小雞 雞喜迎春
- 大釣哥賀歲 豬哥亮化療沒掉髮 抗癌更勇敢
標題：川普禁穆斯林 6人遭換航班返國
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email