川普禁穆斯林 6人遭換航班返國

2017-01-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕埃及開羅機場消息人士透露，由於美國總統川普禁止七個以穆斯林為主的國家人民入境，二十八日便有五名伊拉克乘客與一名葉門人，雖然都是允許在美工作、生活的合法永久居民，卻無法在埃及登上飛往紐約的埃及航空公司班機，並被換成飛返各自本國的航班。

聯合國難民署與國際移民組織（ＩＯＭ）二十八日呼籲川普政府，繼續對逃離戰火與迫害的難民提供庇護，因川普中止的難民安置計畫對衝突受害者而言，一直是最慷慨的避難所。二○一五年，由聯合國難民署交付各國政府的難民中，有六十四％於美國重建家園。

川普以極端主義份子恐混在穆斯林移民中進入美國為由，停止難民安置計畫至少一百二十天，即使期限過後，相關計畫以某種形式恢復，仍將大幅減損全球安置難民的人道努力。上述兩個總部設在日內瓦的機構，二十八日即發表聯合聲明表示，「全球難民與移民的需求已達史上之最，而美國的安置計畫是全球最重要的計畫之一」，美國在安置難民上角色關鍵。

歐巴馬政府在二○一六會計年度，即二○一五年十月一日至一六年九月三十日，共收容全球八萬四九九五名難民，包括一萬二五八七名敘利亞人；而在一七會計年度，另有兩萬五六七一人抵達美國，其中許多是逃離敘利亞、葉門與利比亞內戰的難民。

在卸任前，歐巴馬設定一七會計年度（今年九月三十日結束）將收容十一萬名難民，川普下令將該人數減至五萬人。

根據上一次提交國會的報告，歐巴馬政府表示，預料一七會計年度難民計畫的支出將超過十五億美元。

在川普上任並開始草擬相關行政命令之際，安置計畫並未停止；川普上任一週以來，美國安置了二○八九人，值得一提的是，許多人來自川普政府點名的特別觀察國，包括伊拉克、葉門等。儘管川普政府宣稱，這些穆斯林國家可能是極端份子滲透的來源，但在通過美國安置計畫的難民中，沒有一人因恐怖攻擊被定罪。