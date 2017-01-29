| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

川普︰英美為最特殊關係

2017-01-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十七日在白宮接待來訪的英國首相梅伊，承認美、英為「最特殊關係」，並表達對英國脫離歐盟的支持，也同意兩人已找到共同點，「將相處得很融洽」。川普承諾，美國將重塑與英國在軍事、金融、文化、政治等方面的關係；梅伊則說，希望與美國達成快速貿易協議，以緩和英國脫歐效應，強調英美商務關係的重要性。

這場會面對於川普和梅伊來說都是第一次，梅伊抵達白宮時，川普親自出面迎接，接著兩人前往橢圓形辦公室，在邱吉爾半身像前握手合影。川普表示，英國退出歐盟為「美事」一樁，還說英國將因此擁有自己的身分認同，可決定讓哪些人留在國內，簽署自由貿易協定時，「也沒有人盯著你、看你在做什麼」。

閉門後，預料梅伊送給川普一只雕刻的蘇格蘭雙耳小酒杯，藉此向川普的蘇格蘭血統致意。川普也在之後的聯合記者會上提到其先母生於蘇格蘭路易斯島的斯托諾威（Stornoway）。梅伊送給第一夫人梅蘭妮亞的伴手禮，則是一大籃的蘋果汁、西洋李子果醬、橘子醬、杏味果醬餡餅、小紅莓及白巧克力脆餅。

為確保美國在貿易與共同防衛議題上對英國的承諾，梅伊擱置與川普從恢復酷刑到俄羅斯等問題的歧見，先恭賀川普「驚人的勝選」，並轉交英國女王伊莉莎白二世的邀請函，邀請川普今年稍晚前往英國進行國是訪問，她宣布川普已欣然接受。

廣告
  • 美國總統川普二十七日與英國首相梅伊在白宮會面後，一起出席聯合記者會。兩人並肩行經白宮走廊時，被媒體拍到一度手牽手的畫面，有英國媒體以似乎語帶嘲諷的「關係真是特殊！」（What a special relationship!）為題加以形容。（歐新社）

    美國總統川普二十七日與英國首相梅伊在白宮會面後，一起出席聯合記者會。兩人並肩行經白宮走廊時，被媒體拍到一度手牽手的畫面，有英國媒體以似乎語帶嘲諷的「關係真是特殊！」（What a special relationship!）為題加以形容。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初二】娘家媽媽料理
難忘醍醐味✿滷肉
大小都愛✿肉丸子
媽媽味✿羹湯料理
好菜配【好醬】
轉寄

標題：川普︰英美為最特殊關係


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月29日‧星期日‧丁酉年正月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.