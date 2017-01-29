川普︰英美為最特殊關係

2017-01-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十七日在白宮接待來訪的英國首相梅伊，承認美、英為「最特殊關係」，並表達對英國脫離歐盟的支持，也同意兩人已找到共同點，「將相處得很融洽」。川普承諾，美國將重塑與英國在軍事、金融、文化、政治等方面的關係；梅伊則說，希望與美國達成快速貿易協議，以緩和英國脫歐效應，強調英美商務關係的重要性。

這場會面對於川普和梅伊來說都是第一次，梅伊抵達白宮時，川普親自出面迎接，接著兩人前往橢圓形辦公室，在邱吉爾半身像前握手合影。川普表示，英國退出歐盟為「美事」一樁，還說英國將因此擁有自己的身分認同，可決定讓哪些人留在國內，簽署自由貿易協定時，「也沒有人盯著你、看你在做什麼」。

閉門後，預料梅伊送給川普一只雕刻的蘇格蘭雙耳小酒杯，藉此向川普的蘇格蘭血統致意。川普也在之後的聯合記者會上提到其先母生於蘇格蘭路易斯島的斯托諾威（Stornoway）。梅伊送給第一夫人梅蘭妮亞的伴手禮，則是一大籃的蘋果汁、西洋李子果醬、橘子醬、杏味果醬餡餅、小紅莓及白巧克力脆餅。

為確保美國在貿易與共同防衛議題上對英國的承諾，梅伊擱置與川普從恢復酷刑到俄羅斯等問題的歧見，先恭賀川普「驚人的勝選」，並轉交英國女王伊莉莎白二世的邀請函，邀請川普今年稍晚前往英國進行國是訪問，她宣布川普已欣然接受。