新任美駐聯合國大使 嗆盟國須挺美
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國新任駐聯合國大使海利（Nikki Haley）二十七日誓言整頓聯合國，並宣布川普政府的目標是在聯合國內展現美國的實力、發聲與捍衛盟國；至於不挺美國的國家，美國會「記下來」，日後做出相應的回應。
聲稱若不挺將被記名
任命案甫獲參議院確認的海利是在首度踏入紐約聯合國總部、向新任聯合國秘書長古特瑞斯遞交大使到任國書時，對媒體發表上述談話。州長出身、缺乏外交經驗的海利誓言，美國今後在聯合國將有新貌，川普政府的目的是在聯合國展現美國的價值，而展現美式價值的方式就是展現美國的實力與聲音，確保美國的盟國挺美，美國也會力挺盟國，「至於那些不挺我們的，我們會記下名字以及會好好地採取相對應的回應。」
包括法國駐聯合國大使德拉特與英國駐聯合國大使賴克洛夫，都表示期待與海利共事。美、英、法皆為具有否決權的聯合國安理會常任理事國。
針對外傳川普政府有意縮減對聯合國的金援、並準備要求聯合國大砍旗下各機構預算與人事，海利說，川普政府要她到聯合國後查看情況與一切是否運作正常，做得好的就讓它更好，不好的就想辦法解決，過時與沒必要的就撤掉。美國新聞網站Daily Beast指出，川普要求一個成員包括內閣要人的委員會，以一年時間檢討美國對各種國際組織的金援，目標是將自願性捐款減半。美國政府一名官員透露，川普現階段還不會簽署此等行政命令。
聯合國經費來自會員國會費與自願性捐款，其中美國是提供聯合國自願性捐款最多的國家，聯合國的五十四億美元（約一千七百億台幣）核心預算中的二十二％，以及七十九億美元維和預算中的二十八％，均來自美國。聯合國下轄的聯合國發展計畫（ＵＮＤＰ）、聯合國兒童基金會（ＵＮＩＣＥＦ）、世界糧食計畫署（ＷＦＰ）與聯合國人口基金（ＵＮＦＰＡ），都是靠自願性捐款來運作。
川普去年底在聯合國安理會通過譴責以色列屯墾區的決議案後，曾在「推特」揚言，在他宣誓就職後，聯合國「將會不一樣」。
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