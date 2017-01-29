禁難民入美 川普簽新令

2017-01-29

暫停七個穆斯林國簽證 將嚴加審查

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十七日再度簽署具爭議性的行政命令，根據這條立即生效的命令，允許難民進入美國的「難民許可計畫」將停止執行四個月；同時，禁止敘利亞、伊拉克等七個穆斯林國家國民入境美國至少三個月。該令將無限期拒絕安置敘利亞難民，或直至川普裁定他們不再是恐攻威脅為止。民權組織「美國伊斯蘭關係理事會」（ＣＡＩＲ）隨即指控該令違憲，將向聯邦法院提出告訴。

美伊斯蘭關係理事會 控違憲將提告

上任僅一週的川普，堪稱是動用總統權力最徹底的美國元首，他於二十七日旨在勉勵世人牢記二次世界大戰猶太難民苦難的「國際大屠殺紀念日」簽署這項將全面改變美國難民政策的行政命令，以兌現他於選戰時提出對穆斯林實施「終極審查」（extreme vetting）的政見。

川普說：「我正在建立新的審查措施，以便將極端伊斯蘭恐怖份子擋在美國之外，我們不要他們在這裡，我們只允許那些支持我們國家、深愛我們人民的人進到美國。」他指出，暫停難民計畫是因為必須給相關單位時間，研擬更嚴格的審查系統。

受迫害基督徒 可優先取得難民身分

至於七個適用三個月入境禁令的穆斯林國家，則是伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬利亞與葉門。美國國務院將針對相關國籍的移民或旅客停止核發簽證九十天，但也有例外，美國政府將持續處理宣稱遭宗教迫害的難民申請，「只要當事者的宗教是該國少數宗教」，這顯示將允許穆斯林國家的基督徒入境。川普受訪指出，受迫害的基督徒將優先取得難民身分，「我們要幫助他們，他們遭到可怕對待。」

ＣＡＩＲ指控，這道因信仰而鎖定穆斯林的命令，牴觸美國憲法的宗教自由權。ＣＡＩＲ國家訴訟部主管馬斯里表示：「沒有證據證明已通過最徹底審查而進入我國的難民是國安威脅，這道命令基於偏見，而非真實。」他矢言要在法庭上與該令「進行殊死戰」。美國公民自由聯盟執行長羅梅洛也表示：「終極審查只是歧視穆斯林的委婉話術」，他說，川普的命令違反美國憲法的禁止宗教歧視精神。

共和黨籍眾議院議長萊恩讚賞川普的命令，表示「是對簽證審查程序進行重估與強化的時候了」。民主黨人則抨擊該命令違反美國精神，參院民主黨領袖舒默說：「當美國建國以來即有的歡迎移民的偉大傳統被踐踏時，自由女神像也不禁潸然落淚。」