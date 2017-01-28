川普雞年運勢 香港算命師：開高走低
〔編譯茅毅／綜合報導〕白宮廿七日宣布，美國總統川普在接待來訪的英國首相梅伊後，廿八日將分別與俄羅斯總統普廷、法國總統歐蘭德和德國總理梅克爾舉行電話會談。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）邀請香港知名風水師普莉希拉．林（Priscilla Lam）為川普、普廷、梅克爾、中國國家主席習近平等六國領袖看丁酉（丁為火、酉為金）雞年運勢。
ＣＮＮ邀請 幫六國領袖看運勢
ＣＮＮ去年曾請普莉希拉．林預測美國總統大選結果，她是極少數鐵口直斷川普會當選的風水師之一。普莉希拉．林在香港著名的「黃大仙祠」替人看面相、手相和生肖逾廿年，她預測川普二○一七年的整體運勢將開高走低，普廷和習近平則是風生水起。
川普行事魯莽 將有抗議活動
川普：「火狗」的特質是過於自信，有行事魯莽、未深思熟慮的傾向。從川普的農曆生日看來，他是土象星座，而今年後半年五行中的金使土不穩。由於川普生於火年，故春、夏天熱時，將對川普有利，這也是他做為美國總統的蜜月期，但秋、冬較涼月份時，他將遭遇困難，將有抗議活動。
普廷運勢佳 俄經濟榮景可期
普廷：猛龍無所不在，可上天下海，普廷農曆生辰的太陽星座又使他成為堅強的領袖、思慮清晰的思想家。他今年運勢佳，後半年五行裡的金為他與俄國帶財，俄國經濟榮景可期。
習近平：根據習近平的農曆生日，他屬於火象星座，今年雞年在五行中又是一隻「火雞」，意味著他今年將運勢極佳。此外，由於火雞年也有利於生肖屬蛇的人，故對他是喜上加喜。
梅克爾仁慈心 應可連任成功
梅克爾：她是一匹健壯的「馬」，其農曆生日在五行中屬木，木的屬性也使她擁有仁慈心腸，正好解釋她為何採取寬大的難民政策。不過，由於「火雞」的炙熱恐燒盡她的木，故仁慈之心將在夏天為她帶來挑戰。幸好她置身德國北部的柏林，氣候應不會太熱，她面臨的挑戰應可迎刃而解，連任成功。
杜特蒂克制怒火 才能獲支持
菲律賓總統杜特蒂：雞年出生的他將面臨「鬥雞」的競爭，「火雞」年的火恐燒毀他的木，意味他將面對諸多對其施政的反彈。他必須克制自己的怒火，穩紮穩打地處理毒品問題，方能贏得一致支持。
土耳其總統艾多根：今年運勢不佳，他的農曆生日在五行裡屬水，由於百花在春天綻放，將耗用艾多根全部的水，故此季節於他不利。這意味著土國預定四月舉行的擴大總統權力公投，將不會過關。觀其面相，雙眼顯示他的民意支持度不高，大鼻孔也代表守不住財，嘴巴附近的皺紋則象徵其手下靠不住。
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標題：川普雞年運勢 香港算命師：開高走低
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