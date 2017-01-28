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災難不減反增 末日鐘撥快30秒

2017-01-28

意謂距滅亡的午夜零時只差兩分卅秒

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕提醒世人人類全體毀滅的象徵性「世界末日鐘（Doomsday Clock）」，二十六日再被往前撥快半分鐘，距離意謂滅亡的午夜零時只差兩分三十秒，是末日鐘自一九五三年美國和蘇聯密集測試核武後最接近末日的一刻，理由是核武威脅、氣候變遷及川普當選美國總統等。

核武威脅、氣候變遷及川普當選等

美國芝加哥大學雙月刊「原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）」，一九四七年為警惕熱中核武終將毀滅人類自身而設置末日鐘，根據世界局勢調整進度。午夜十二點意味世界末日來臨，亦即離午夜越遠越安全，越近就越危險。一九四七年成立時設定的時間是十一點五十三分，四九年、五三年因核武試驗合計撥快五分鐘，距離零時僅剩兩分鐘，近年僅因二○一○年哥本哈根會議調慢一分鐘，這是二○一五年來首次重設時間。

原子科學家公報日前指出「激烈訴求的國族主義在全世界興起，川普對核子武器、氣候變遷的態度，給世界安全帶來灰暗前景」。原子科學家公報主席、物理學家克勞斯（Lawrence Krauss）指出，此次決議撥快半分鐘，旨在反映一個簡單事實：川普就職，是首次因為個人因素而調整時鐘。

聲明表示，川普和俄羅斯總統普廷兩人影響重大，美俄兩國追求核武現代化，且對解決敘利亞、烏克蘭內戰嚴重對立；川普建議南韓、日本以核武與北韓建立恐怖平衡，且有意撕毀前總統歐巴馬時期與伊朗締結的核協議，中國又襄助巴基斯坦核武技術，印度和巴國均持續擴充核武，核武器技術持續加速，皆是調快半分鐘的原因。美國大選疑似受駭客操弄，網路戰爭也被納為考量因素之一。

另一方面，氣候變遷相較於以上原因，「威脅小一點，只是一點」。儘管各國高喊因應氣候變遷，但似乎對積極減碳意願不大，例如川普政府下令美國環保署噤聲，「哪怕是那些對於扭轉氣候災難最微小的努力，川普仍然公開他的十足敵意。」

原子科學家公報是由美國開發原子彈相關科學家出資設立，調快或調慢由包括十五位諾貝爾獎學者在內的委員會商議決定，中東、南亞區域戰爭，新型態武器如生化武器可能出現於恐攻，都是科學家近年來關注的威脅來源。

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  • 原子科學家公報廿六日將象徵人類危機的「世界末日鐘」往前撥快卅秒，距離滅亡的午夜剩兩分卅秒，創下六十四年來最接近人類毀滅的一次，理由包括核武威脅、氣候變遷及川普當選美國總統等。 （美聯社）

    原子科學家公報廿六日將象徵人類危機的「世界末日鐘」往前撥快卅秒，距離滅亡的午夜剩兩分卅秒，創下六十四年來最接近人類毀滅的一次，理由包括核武威脅、氣候變遷及川普當選美國總統等。 （美聯社）

  • 史上最嚴重的森林大火數週來持續肆虐智利中南部，燃燒面積已達十九萬公頃（約七個台北市大小），造成至少十人喪生，包括四名消防員、兩名警察，超過六千人被迫疏散，學校、郵局、商店等超過一千座建築物焚毀，目前仍有約四十處火勢不受控制。環保人士指稱，氣候變遷引發乾旱，導致大火更加劇烈；但智利林業局表示，不排除是人為因素。（法新社）

    史上最嚴重的森林大火數週來持續肆虐智利中南部，燃燒面積已達十九萬公頃（約七個台北市大小），造成至少十人喪生，包括四名消防員、兩名警察，超過六千人被迫疏散，學校、郵局、商店等超過一千座建築物焚毀，目前仍有約四十處火勢不受控制。環保人士指稱，氣候變遷引發乾旱，導致大火更加劇烈；但智利林業局表示，不排除是人為因素。（法新社）

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