災難不減反增 末日鐘撥快30秒
意謂距滅亡的午夜零時只差兩分卅秒
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕提醒世人人類全體毀滅的象徵性「世界末日鐘（Doomsday Clock）」，二十六日再被往前撥快半分鐘，距離意謂滅亡的午夜零時只差兩分三十秒，是末日鐘自一九五三年美國和蘇聯密集測試核武後最接近末日的一刻，理由是核武威脅、氣候變遷及川普當選美國總統等。
核武威脅、氣候變遷及川普當選等
美國芝加哥大學雙月刊「原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）」，一九四七年為警惕熱中核武終將毀滅人類自身而設置末日鐘，根據世界局勢調整進度。午夜十二點意味世界末日來臨，亦即離午夜越遠越安全，越近就越危險。一九四七年成立時設定的時間是十一點五十三分，四九年、五三年因核武試驗合計撥快五分鐘，距離零時僅剩兩分鐘，近年僅因二○一○年哥本哈根會議調慢一分鐘，這是二○一五年來首次重設時間。
原子科學家公報日前指出「激烈訴求的國族主義在全世界興起，川普對核子武器、氣候變遷的態度，給世界安全帶來灰暗前景」。原子科學家公報主席、物理學家克勞斯（Lawrence Krauss）指出，此次決議撥快半分鐘，旨在反映一個簡單事實：川普就職，是首次因為個人因素而調整時鐘。
聲明表示，川普和俄羅斯總統普廷兩人影響重大，美俄兩國追求核武現代化，且對解決敘利亞、烏克蘭內戰嚴重對立；川普建議南韓、日本以核武與北韓建立恐怖平衡，且有意撕毀前總統歐巴馬時期與伊朗締結的核協議，中國又襄助巴基斯坦核武技術，印度和巴國均持續擴充核武，核武器技術持續加速，皆是調快半分鐘的原因。美國大選疑似受駭客操弄，網路戰爭也被納為考量因素之一。
另一方面，氣候變遷相較於以上原因，「威脅小一點，只是一點」。儘管各國高喊因應氣候變遷，但似乎對積極減碳意願不大，例如川普政府下令美國環保署噤聲，「哪怕是那些對於扭轉氣候災難最微小的努力，川普仍然公開他的十足敵意。」
原子科學家公報是由美國開發原子彈相關科學家出資設立，調快或調慢由包括十五位諾貝爾獎學者在內的委員會商議決定，中東、南亞區域戰爭，新型態武器如生化武器可能出現於恐攻，都是科學家近年來關注的威脅來源。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 《桃色風暴》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 麥寮僅初一 雲林停收垃圾約4天
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 9年前Nobody紅翻天 Wonder Girls解散
- 歐股漲跌互見
- 17歲台灣好小子 今澳網攻頂
- 8韓女報案遭性侵 士檢昨收案調查
- 重達20066台斤 鹿埔清安宮五穀大龜王會舞動
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 王樂妍尬舞白家綺 深吻下馬威
- 走春遊南投 APP掌握即時路況
- 福祿猴台幣強升 奔6年最高
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 「勾勾牌」退出球具市場 潘政琮換武器
- 抱汽油桶嗆自焚 毒蟲險拉媽媽陪葬
- 舊愛們幸福放閃 邱澤以後盡量公開戀人
- 法鼓山法華鐘108響 揭開雞年序幕
- 自由廣場》小啟
- 馬英九228訪美 總統府准了
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 魚、菜價穩 應景水果貴1倍
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 綠營議員服務處喬遷 小英開運小紅包索取一空
- 社論》台灣的除舊與佈新
- 高鐵沒Wi-Fi 政院:世大運前就會提供
- 芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵
- 人民幣貶不停 香港人民幣存款跌幅創紀錄
- 一朗娃娃不「衣」樣 水手送成雙
- 官方助修 身障戶有殼過年了
- 廣東H7N9致死率4成 民眾赴中勿碰活禽
- 鎮瀾宮搶頭香 高中生捧回金媽祖
- 停電釀損失 群創怒求償
- 大港花火秀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Holiday travelers jam highways and transport hubs
- 口對鼻救毛小孩 勇消當救自己娃
- 標準普爾將土耳其債信展望調降至負向
- 多空互抵 美股小幅拉回
- 拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
- 雞年國運籤 保安宮：國運中上「努力會轉好」
標題：災難不減反增 末日鐘撥快30秒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email