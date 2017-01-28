白宮首席策士 嗆媒體應知恥閉嘴

2017-01-28

襄助川普成功當選美國總統的白宮首席策士巴農（Steve Bannon），廿五日接受媒體採訪時，聲稱錯估大選結果的美國新聞媒體不僅應該感到羞恥，還應該「閉嘴」。曾主持極右派媒體「布萊巴特新聞網（Breitbart）」的巴農極少接受其他媒體採訪，但他接受紐約時報記者電話採訪時表示：「新聞媒體應該感到尷尬和羞恥，並且應該閉嘴，安靜地聽一聽不同立場的看法。」巴農認為，媒體完全不懂政治和美國，並且迄今仍未明白為何川普能夠當選總統；紐約時報和華盛頓郵報等主流媒體在大選問題上「百分之百錯了」，並將永遠無法抹去這個恥辱，這也是媒體失去威信的主要原因。

（彭博檔案照）