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梅伊訪美 籲重建關係領導世界

2017-01-28

美國總統川普廿七日接待首位拜訪白宮橢圓形辦公室的外國領袖—英國首相梅伊，她廿六日在費城的共和黨人年度會議中呼籲川普恢復英、美兩國間的跨大西洋「特殊關係」，並在嶄新、變動的世局中承擔領導角色。梅伊強調，英、美不能重蹈昔日失敗政策的覆轍，企圖以一己形象重塑世界的日子俱往矣，「但我們也禁不起袖手旁觀的代價」，英、美應團結一致面對新挑戰，包括部分亞洲經濟體的崛起恐「令西方黯然失色」、伊斯蘭極端主義的威脅，以及俄羅斯的捲土重來。

（圖：法新社，文：編譯茅毅）

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    美國總統川普廿七日接待首位拜訪白宮橢圓形辦公室的外國領袖—英國首相梅伊，她廿六日在費城的共和黨人年度會議中呼籲川普恢復英、美兩國間的跨大西洋「特殊關係」，並在嶄新、變動的世局中承擔領導角色。梅伊強調，英、美不能重蹈昔日失敗政策的覆轍，企圖以一己形象重塑世界的日子俱往矣，「但我們也禁不起袖手旁觀的代價」，英、美應團結一致面對新挑戰，包括部分亞洲經濟體的崛起恐「令西方黯然失色」、伊斯蘭極端主義的威脅，以及俄羅斯的捲土重來。 （圖：法新社，文：編譯茅毅）

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