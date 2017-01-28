取代ＴＰＰ 美將與安倍談雙邊協定

2017-01-28

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國政府官員透露，總統川普將趁二月十日日本首相安倍晉三到訪時，就洽談雙邊貿易協定一事迅速取得共識，以取代被撤銷的ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）。安倍坦承，不容易改變川普對ＴＰＰ的想法。

該名不願具名官員表示：「鑑於安倍在ＴＰＰ上所花的政治資本，我們將與他合作討論後續的協定，以取代ＴＰＰ。」

川普日前重申，反對類似ＴＰＰ這種多邊協定，將簽署多項雙邊協定，納入若美國認為未獲公平對待，得在卅天內發出終止通知的條款。

安倍此前一直宣傳ＴＰＰ是推動經濟改革的引擎，也是反制中國崛起的手段，但他廿六日在國會表示，日本將持續就ＴＰＰ的重要性說服川普，但他也坦承不容易改變川普對ＴＰＰ的想法，日本和美國可能舉行雙邊自由貿易談判。

日本內閣府官員表示，計畫籌組一個工作小組，處理與美國可能舉行的雙邊自由貿易談判。

川普無疑會將他認為美日兩國之間有關汽車業的不公平貿易問題搬上談判桌；但該官員擔憂，川普還會觸及農業等相關問題。

例如，日本在與美國洽談ＴＰＰ時，同意大幅削減牛肉和豬肉的進口關稅，但未來在與美國洽談雙邊貿易協定時，川普政府可能要求完全取消關稅。但日本高階農政官員強調，絕對不會做出比ＴＰＰ談判更大的讓步。