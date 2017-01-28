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要墨買單築牆 課稅如雙面刃

2017-01-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕白宮發言人史派瑟廿六日表示，在美國和墨西哥邊界築牆的經費，將來自對墨國進口貨物課稅廿％。華盛頓郵報指出，該主意類似眾議院議長萊恩與其他眾院共和黨議員致力推動的「邊境調整稅」（border adjustment tax）。但這項矛盾模糊的聲明，增添美國總統川普築牆的財源不明確性，也凸顯新政府要兌現川普讓墨西哥付費築牆的選戰承諾，在現實上有困難。

華盛頓郵報指出，不管是進口或出口公司，在美國只要有所得就要繳稅，但這項稅目將對進口課稅，出口則不課稅。例如，一家美國公司出口機件不會被課徵該稅目，製造業者進口機件卻必須繳稅。由於美國進口多於出口，這項政策將大幅增加國庫收入，眾院共和黨人原本計畫利用增加的稅收，支撐更廣泛的稅改，例如減少公司與個人所得稅。

史派瑟後來澄清，指稱邊境調整稅只是築牆財源的可能方式之一，關稅也是可能手段之一。關稅與邊境調整稅雖然都是對進入美國的產品課稅，但關稅是針對特定國家或產品，可被視為懲罰性措施，有別於邊境調整稅的補貼出口。

上述兩種方式對經濟的衝擊難以預測。邊境調整稅看似有利於美國企業，對出口的補貼將增加美國商品的海外需求，結果將促成美元升值，進而使美國的進口貨物相對便宜，並抵銷競爭對手的優勢。然而，許多經濟學家認為，若透過稅捐機制使購買美國製品比購買海外產品廉價，將使美製品需求增加，帶動美元上揚，而使出口再度昂貴，抵銷美國企業的優勢。

再者，川普與共和黨人或許試圖利用邊境調整稅，作為迫使墨國付費築牆的手段，但儘管該稅目將增加美國政府稅收，可直接提撥築牆，但眾議院共和黨人也計畫使用該稅收抵銷稅改代價，若部分資金提撥築牆，共和黨將必須另闢財源，以挹注減稅。

關稅將引發更大混亂。自墨國進口的消費品將喊漲，而使用墨西哥原物料、零件與有所輸入品的美製品，包括汽車與消費性電子產品等，價格也將看漲。彼得森國際經濟研究所所長諾蘭說，雜貨店內的鱷梨與番茄漲價，來自墨西哥的美國汽車也將漲價，「最終，美國消費者經由高物價，集體為這座牆買單」。

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  • 美國伊利諾州芝加哥廿六日有示威者走上街頭，抗議川普的築牆計畫。（法新社）

    美國伊利諾州芝加哥廿六日有示威者走上街頭，抗議川普的築牆計畫。（法新社）

  • 位於墨西哥西北部城市提華納（Tijuana）郊區的美墨邊境圍牆。 美國伊利諾州芝加哥廿六日有示威者走上街頭，抗議川普的築牆計畫。（法新社）

    位於墨西哥西北部城市提華納（Tijuana）郊區的美墨邊境圍牆。 美國伊利諾州芝加哥廿六日有示威者走上街頭，抗議川普的築牆計畫。（法新社）

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