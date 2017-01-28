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非官方推特 抗議封口令

2017-01-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕對氣候變遷相關科學研究持懷疑論的美國總統川普，日前下令聯邦機構不得擅自對外公布研究內容，引發極大爭議。對此，相關政府人員於社群網站「推特」創設逾五十個「非正式」、「替代」的帳號發文反擊，藉此抗議川普對其所進行的打壓和審查。

川普上任不到一週，即迅速對環保署（EPA）、國家航太總署（NASA）、內政部、農業部和衛生與公共服務部等聯邦機構下達封口令，約束各單位不得逕自與媒體聯繫，也不得擅自於官方社交媒體上發布資訊。其中，環保署被要求撤下氣候變遷相關網頁一事，更在美國各界引起強烈反彈，譴責川普企圖打壓聯邦機構關於氣候變遷科學研究。

路透報導，不滿科學研究遭政治力量干預的聯邦機構，決定反其道而行，在推特創設非正式帳號，並以川普最喜愛的論述模式，嘲諷、撻伐川普及其政策。例如，一個名為「替代國家公園管理局（@AltNatParkService）」的帳號，發文怒嗆川普「你可以取走我們的官方推特，但你拿不走我們的自由時間」，甚至諷刺表示「等不及川普總統叫我們假新聞」。

此外，一個名為「流氓航太總署（@RogueNASA）」的帳號，標榜自身為NASA的非官方「反川普」團隊，強調他們不受政府管理，僅為事實而生，希望網友追蹤該帳號，以獲知科學和氣候資訊等「真正的新聞、貨真價實的事實」。

目前仍無法證實這些非正式帳號是否由各聯邦機構的現任員工所使用，因為上述帳號可能是由支持民眾代替員工所創設，目的是保護其身分不會洩漏。美聯社報導，部分非正式聯邦機構推特帳號，是由聯邦政府員工以工作用電子郵件地址註冊，而此舉可能暴露其身分。喬治華盛頓大學法律教授柯爾（Orin Kerr）表示，不論聯邦政府員工或前任員工，若未經授權在官方社交媒體貼訊息，可能被美國司法部以「電腦詐欺與濫用防治法」予以起訴；即便是經過授權員工，只要張貼未經許可內容，也可能面臨法律風險。

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標題：非官方推特 抗議封口令


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