駁就職典禮人氣差 川普找照被打臉

2017-01-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普宣誓典禮人氣不如歐巴馬一事持續發酵。華盛頓郵報廿六日披露，川普就職隔日旋即要求美國國家公園管理局（ＮＰＳ）提供更多當天典禮現場的照片，以反駁媒體的負面報導。然而，這些照片卻進一步證實觀禮人數欠佳，打臉川普及其幕僚。

川普一月廿日的就職典禮備受矚目，但媒體事後以空拍照片指出，見證川普宣誓的民眾人數，與八年前歐巴馬就職的盛況相比，有如天壤之別，令川普及白宮幕僚連日來數度槓上媒體。華盛頓郵報廿六日引述三個消息來源指出，川普在就職典禮隔日，即要求美國國家公園管理局代理局長雷諾茲（Michael Reynolds），提供更多民眾聚集在國家廣場觀禮的照片，認為此能證明媒體所指觀禮人數不如以往水準乃「一派胡言」。

據悉，白宮方面當日先行致電雷諾茲、給予其一組電話號碼，再由雷諾茲致電川普。而在與川普通話後，雷諾茲隨即將照片提供給白宮。然而，這些照片卻再次驗證，廿日的觀禮人數並未如川普及其幕僚隨後所指蔓延至另一端的林肯紀念堂（Linkoln Memorial），而川普聲稱的一百萬至一百五十萬人到場，也非事實。此外，針對該局的「推特」帳號轉發人數比較圖一事，川普也在電話中向雷諾茲表達不滿。

國家公園管理局發言人克羅森（Tom Crosson）證實，川普確實與雷諾茲有過電話聯繫，但並未對詳細內容多加說明，雷諾茲也未對此事加以評論。白宮副新聞秘書桑德絲（Sarah Huckabee Sanders）在被問及此事時則指出，川普向來是位將想法付諸行動、以完成每件事情的人，而這也是川普擊敗希拉蕊，贏得選舉的原因之一。

此外，這通電話亦證明，「建立溝通管道、並保持聯繫」正是川普的管理風格。